Ιστορική λειψυδρία στην Ευρώπη: Επιβάτες κρουαζιέρας έχασαν στάσεις λόγω πτώσης της στάθμης των ποταμών

Η παρατεταμένη λειψυδρία και οι ακραίες θερμοκρασίες στην Ευρώπη έχουν οδηγήσει μεγάλα ποτάμια, όπως ο Δούναβης και ο Ρήνος, στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων δεκαετιών.

Η κρίση της λειψυδρίας στην Ευρώπη είναι πλέον ορατή ακόμη και από δορυφορικές εικόνες σε τροχιά. Σύμφωνα με το CNN, οι αδιάκοποι καύσωνες και η έλλειψη βροχοπτώσεων έχουν υποχρεώσει τα κυριότερα ποτάμια της ηπείρου να υποχωρήσουν σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, αποκαλύπτοντας αμμονησίδες και τμήματα της κοίτης που υπό κανονικές συνθήκες βρίσκονται κάτω από το νερό.

Ο Δούναβης, ο οποίος διασχίζει 10 χώρες πριν εκβάλει στη Μαύρη Θάλασσα, έχει δεχθεί το σοβαρότερο πλήγμα. Στη Βουδαπέστη, η στάθμη του νερού υποχώρησε στα μόλις 10 εκατοστά, καταρρίπτοντας το προηγούμενο ιστορικό χαμηλό των 33 εκατοστών που είχε καταγραφεί το 2018.

Πλήγμα στις κρουαζιέρες και αποκαλύψεις στον βυθό

Η λειψυδρία επηρεάζει άμεσα και τον τουρισμό. Εταιρείες κρουαζιέρας αναγκάζονται να αλλάζουν σημεία επιβίβασης, να ακυρώνουν περιηγήσεις ή να μεταφέρουν επιβάτες με λεωφορεία.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως στη Γερμανία, τα πλοία αδυνατούν να προσπεράσουν ρηχά περάσματα, ενώ ένα κρουαζιερόπλοιο προσάραξε σε αμμονησίδα στη Βουλγαρία.

Παρόμοια είναι η εικόνα και στον Ρήνο, όπου στο κομβικό σημείο Kaub της Γερμανίας η στάθμη έπεσε στα 23 εκατοστά. Τα εμπορικά πλοία υποχρεώνονται να μειώσουν το φορτίο τους έως και κατά 80% για να αποφύγουν την προσάραξη, ενώ βιομηχανικοί κολοσσοί στρέφονται στη μεταφορά προϊόντων μέσω σιδηροδρόμου και οδικού δικτύου.

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