Το πιο περίπλοκο ρολόι-«λαβύρινθος» στον κόσμο: Διαθέτει 63 επιπλέον λειτουργίες (vid)

Ελβετοί ωρολογοποιοί δημιούργησαν το πιο περίπλοκο ρολόι στον κόσμο, ενσωματώνοντας 63 διαφορετικές λειτουργίες σε μια εντυπωσιακή κατασκευή.

Στην ωρολογοποιία, ως «complication» (επιπλοκή ή πρόσθετη λειτουργία) ορίζεται κάθε δυνατότητα πέρα από την απλή ένδειξη της ώρας, των λεπτών και των δευτερολέπτων. Ενώ τα περισσότερα ρολόγια διαθέτουν ημερομηνία ή χρονόμετρο, το Berkley Grand Complication του ελβετικού οίκου Vacheron Constantin διαθέτει 63 διαφορετικές λειτουργίες, αποτελώντας ένα πραγματικό τεχνολογικό θαύμα.

Η ιστορία του ξεκίνησε το 2015, όταν ο οίκος παρουσίασε το μοντέλο Reference 57260, ένα μοναδικό ρολόι τσέπης που κατασκευάστηκε κατόπιν παραγγελίας ανώνυμου συλλέκτη. Η κατασκευή του διήρκεσε οκτώ χρόνια, περιλαμβάνοντας ειδικές απαιτήσεις όπως εβραϊκό διηνεκές ημερολόγιο και εξελιγμένο χρονόμετρο. Αυτή η βάση εξελίχθηκε στη συνέχεια στο ακόμη πιο σύνθετο Berkley Grand Complication.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του ρολογιού-λαβύρινθου

Το Berkley Grand Complication ξεπερνά κατά πολύ το προηγούμενο ρεκόρ του Patek Philippe Calibre 89, το οποίο διέθετε 33 επιπλοκές.

Τα κύρια στοιχεία του περιλαμβάνουν:

Υλικά και διαστάσεις : Κάσα από λευκό χρυσό 18 καρατίων, διάμετρο περίπου 5 εκατοστών και βάρος 960 γραμμαρίων.

: Κάσα από λευκό χρυσό 18 καρατίων, διάμετρο περίπου 5 εκατοστών και βάρος 960 γραμμαρίων. Μηχανικά μέρη : Αποτελείται από 2.870 μικροσκοπικά μηχανικά εξαρτήματα.

: Αποτελείται από 2.870 μικροσκοπικά μηχανικά εξαρτήματα. Διπλή όψη: Οι ενδείξεις των 63 λειτουργιών είναι κατανεμημένες και στις δύο πλευρές του ρολογιού.

«Ξεκινήσαμε με στόχο τις 36 λειτουργίες. Στα μισά του έργου συνειδητοποιήσαμε πόσες περισσότερες μπορούσαμε να προσθέσουμε, καθώς το project εξελισσόταν διαρκώς. Το πραγματικό επίτευγμα ήταν η ενσωμάτωση όλων αυτών των λειτουργιών σε μία συσκευή», δήλωσε ο Dominique Bernaz, επικεφαλής του τμήματος Atelier Cabinotiers.

Η αξία του - προφανώς - δεν θα ήταν χαμηλή

Το στοιχείο που κάνει το συγκεκριμένο ρολόι να ξεχωρίζει δεν είναι μόνο ο αριθμός των λειτουργιών, αλλά το γεγονός ότι οι τεχνίτες κατάφεραν να τις χωρέσουν σε μια συμπαγή θήκη τσέπης.

Αν και η τελική τιμή πώλησης παραμένει εμπιστευτική, οι ειδικοί της αγοράς εκτιμούν την αξία του σε περισσότερα από 10 εκατομμύρια δολάρια, με την αξία του να αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω στο μέλλον.

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