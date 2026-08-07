Η Ισπανία ξηλώνει 3.000 παλιές ανεμογεννήτριες έως το 2030 και περνά σε νέα εποχή αιολικής ενέργειας

Η Ισπανία δρομολογεί τη μεγαλύτερη ανανέωση του αιολικού της πάρκου, αντικαθιστώντας χιλιάδες παλιές ανεμογεννήτριες με ισχυρότερες.

Η Ισπανία ανοίγει τον δρόμο για μια μεγάλη αλλαγή στον τομέα της πράσινης ενέργειας, καθώς σχεδιάζει την αντικατάσταση περίπου 3.000 παλιών ανεμογεννητριών έως το 2030 με λιγότερες αλλά πολύ πιο ισχυρές μονάδες νέας γενιάς.

Οι υπάρχουσες ανεμογεννήτριες έχουν μέση ισχύ περίπου 790 kW, ενώ οι νέες τουρμπίνες που θα τις αντικαταστήσουν αναμένεται να φτάνουν κατά μέσο όρο τα 5 MW, αυξάνοντας σημαντικά την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Επένδυση 612 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση

Η ισπανική κυβέρνηση αύξησε στα 612 εκατομμύρια ευρώ το πρόγραμμα οικονομικής στήριξης για τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων ανανεώσιμης ενέργειας. Τα κονδύλια θα διανεμηθούν σε 173 έργα αιολικής και υδροηλεκτρικής ενέργειας, με τον αρχικό προϋπολογισμό να έχει αυξηθεί κατά 110%. Από αυτά, τα 81 έργα αφορούν την αναβάθμιση αιολικών πάρκων, ενώ τα υπόλοιπα 92 σχετίζονται με τον εκσυγχρονισμό υδροηλεκτρικών σταθμών.

Μέσω της λεγόμενης «repowering» (αναβάθμιση υφιστάμενων πάρκων), η Ισπανία επιδιώκει να αυξήσει την παραγωγή ενέργειας χωρίς να χρειάζεται να κατασκευάσει νέες εγκαταστάσεις από την αρχή. Συνολικά, το πρόγραμμα προβλέπει την προσθήκη περίπου 3,5 GW ισχύος από ανανεώσιμες πηγές, ενισχύοντας τη σταθερότητα του ενεργειακού συστήματος. Οι περιοχές που θα συγκεντρώσουν το μεγαλύτερο μέρος των παρεμβάσεων είναι η Γαλικία, η Καστίλη και Λεόν και η Καστίλη-Λα Μάντσα.

Η προθεσμία για την ολοκλήρωση των αλλαγών έχει οριστεί αρχικά για τις 30 Ιουνίου 2030, με δυνατότητα παράτασης έως τις 31 Δεκεμβρίου 2030. Στόχος της κυβέρνησης είναι η επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης, η μείωση των εκπομπών άνθρακα και η αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών με πιο αποδοτικές τεχνολογίες.

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