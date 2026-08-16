Το Καλλιμάρμαρο βιώνει μία διαδικασία οργανωμένου καθαρισμού των μαρμάρινων επιφανειών του με χορηγία του Βαγγέλη Μαρινάκη, γεγονός που αναδείχθηκε και από διεθνή ΜΜΕ.

Για πρώτη φορά μετά από περίπου 120 χρόνια, το Καλλιμάρμαρο περνά από μια πρωτοφανή διαδικασία οργανωμένου καθαρισμού των μαρμάρινων επιφανειών του, σε μια παρέμβαση για την προστασία και την ανάδειξη του εμβληματικού μνημείου του ελληνικού αθλητισμού και του Ολυμπισμού. Η διαδικασία αυτή άρχισε στις 10 Αυγούστου.

Συγκεκριμένα γίνεται οργανωμένος καθαρισμός των μαρμάρινων επιφανειών του Καλλιμάρμαρου, με στόχο να αποκατασταθεί η φυσική όψη του πεντελικού μαρμάρου και να αναδειχθεί ακόμη περισσότερο η μοναδική αρχιτεκτονική και ιστορική αξία του μνημείου. Η παρέμβαση αυτή γίνεται με την στήριξη και την χορηγία του Βαγγέλη Μαρινάκη.

Στο μεταξύ κορυφαία ΜΜΕ σε όλο τον κόσμο κάνουν αναφορά στον καθαρισμό των μαρμάρων του Καλλιμάρμαρου. ΜΜΕ όπως το ABC News, το Usnews ή και η La Nacion στη Λατινική Αμερική ανέδειξαν το θέμα με άρθρα αλλά και φωτογραφίες.