Γυναίκα παρασύρθηκε κάτω από τα νερά της γέφυρας: Παραλίγο να χάσει την ζωή της (vid)

Μια 20χρονη παρασύρθηκε κάτω από ορμητικά νερά στην Αριζόνα, όταν προσπάθησε να διασχίσει πλημμυρισμένη γέφυρα με το ποδήλατό της

Μια 20χρονη γυναίκα βρέθηκε παγιδευμένη κάτω από ορμητικά νερά για αρκετά λεπτά, όταν έπεσε από το ποδήλατό της στην προσπάθειά της να διασχίσει μια πλημμυρισμένη γέφυρα στην Αριζόνα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης 13 Αυγούστου στο φαράγγι Σαμπίνο, την ώρα που ισχυρές βροχοπτώσεις έπλητταν την περιοχή.

Η νεαρή γυναίκα έκανε ποδήλατο μαζί με την οικογένειά της όταν έφτασαν σε μια γέφυρα που είχε καλυφθεί από νερά. Παρά τις επικίνδυνες συνθήκες, αποφάσισαν να επιχειρήσουν να περάσουν. Βίντεο από το περιστατικό καταγράφει τη στιγμή που η 20χρονη χάνει την ισορροπία της και πέφτει στο νερό. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα παρασύρεται κάτω από την επιφάνεια.

Η τεράστια δύναμη του νερού

Μέλη της οικογένειας και περαστικοί έσπευσαν να τη βοηθήσουν, ενώ τουλάχιστον πέντε άνθρωποι συμμετείχαν στην προσπάθεια διάσωσης, με μια ακόμη γυναίκα να παρασέρνεται από τα νερά κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.

Σύμφωνα με τον σερίφη της Pima County, το νερό την παρέσυρε μέσα σε έναν αγωγό, από τον οποίο βγήκε περίπου 30 μέτρα, πιο κάτω. Ο σερίφης τόνισε πως αυτό είναι μόνο μια από τις μικρές αποδείξεις της τεράστιας δύναμης του νερού.

Η 20χρονη παρέμεινε κάτω από την επιφάνεια για αρκετά λεπτά, προτού καταφέρουν να την τραβήξουν έξω, όπου και της έγινε ΚΑΡΠΑ, με αποτέλεσμα να ανακτήσει τις αισθήσεις της, και στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, αν και ήταν σε σταθερή κατάσταση.

@abc7chicago Video captures the mad scramble to help a female cyclist who got swept up in floodwaters at the Sabino Canyon Rec Area in Tucson, Arizona. She fell from her bike crossing the water and was submerged for a couple minutes. Two people were hospitalized including the 20-yr-old cyclist who regained consciousness after CPR treatment. ♬ original sound - abc7chicago

Το περιστατικό σημειώθηκε εν μέσω ισχυρών μουσώνων στη βόρεια Αριζόνα, με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να έχει εκδώσει προειδοποιήσεις για ξαφνικές πλημμύρες.

Ο σερίφης προειδοποίησε ότι τέτοιες διασώσεις αποτελούν συχνό φαινόμενο κατά την περίοδο των μουσώνων. Οι Αρχές της Pima County υπενθύμισαν στους πολίτες ότι δεν πρέπει ποτέ να επιχειρούν να διασχίσουν πλημμυρισμένα ρέματα ή δρόμους, είτε με ποδήλατο, είτε με αυτοκίνητο, είτε με τα πόδια.

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