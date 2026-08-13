Το μυρμήγκι που κατακτά τη Μεσόγειο: Η υπεραποικία-γίγαντας απειλεί τη βιοποικιλότητα

Το αργεντίνικο μυρμήγκι έχει δημιουργήσει μια υπεραποικία άνω των 6.000 χιλιομέτρων στις ακτές της Μεσογείου, απειλώντας τα τοπικά οικοσυστήματα.

Ένα από τα πιο επιτυχημένα εισβολικά είδη στον κόσμο εξαπλώνεται εδώ και δεκαετίες στις ακτές της Ισπανίας και της Μεσογείου.

Πρόκειται για το αργεντίνικο μυρμήγκι (Linepithema humile), ένα είδος με καταγωγή από τη Νότια Αμερική, το οποίο έχει δημιουργήσει μια τεράστια υπεραποικία που εκτείνεται σε περισσότερα από 6.000 χιλιόμετρα, από την Ισπανία και την Πορτογαλία έως τη Γαλλία και τη βόρεια Ιταλία.

Πώς εξαπλώθηκε και γιατί θεωρείται επικίνδυνο

Τα πρώτα αργεντίνικα μυρμήγκια καταγράφηκαν στο λιμάνι της Βαλένθιας πριν από περισσότερο από έναν αιώνα, ενώ η πρώτη επίσημη καταγραφή έγινε το 1923. Έκτοτε εξαπλώθηκαν κατά μήκος των ισπανικών ακτών και πλέον έχουν εγκατασταθεί σε μεγάλο μέρος της Ιβηρικής Χερσονήσου, καθώς και στα Βαλεαρίδες και τα Κανάρια Νησιά. Σήμερα συγκαταλέγονται στα περισσότερα από 100 ξενικά εισβολικά είδη που έχουν καταγραφεί στην Ισπανία. Χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα επιθετικό απέναντι στα αυτόχθονα είδη. Οι αποικίες του επιτίθενται και εκτοπίζουν τα ντόπια μυρμήγκια, ενώ επηρεάζουν και τη βιοποικιλότητα, καθώς διαταράσσουν την αναπαραγωγή ορισμένων φυτικών ειδών, η παρουσία του θεωρείται σημαντική απειλή για τα παράκτια οικοσυστήματα της Μεσογείου.

Σε αντίθεση με τα περισσότερα είδη μυρμηγκιών, τα αργεντίνικα μυρμήγκια δεν αντιμετωπίζουν ως εχθρούς τα άτομα άλλων φωλιών του ίδιου είδους. Αντίθετα, αναγνωρίζουν το ένα το άλλο ως μέλη της ίδιας κοινότητας και συνεργάζονται, ενώνοντας σταδιακά διαφορετικές αποικίες σε μία γιγαντιαία «υπεραποικία». Αυτή η εξαιρετική κοινωνική συμπεριφορά έχει οδηγήσει τους επιστήμονες να τη χαρακτηρίσουν ως τη μεγαλύτερη συνεργατική μονάδα που έχει καταγραφεί ποτέ στη φύση, με εκατοντάδες εκατομμύρια μυρμήγκια να λειτουργούν σαν μία ενιαία αποικία.

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