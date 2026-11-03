Ένα save, πέντε ομάδες και 535 σεζόν: Το ρεκόρ στο Football Manager που μπήκε στο βιβλίο Γκίνες

Ο Σεπ Χέντελ αφιέρωσε 146 ημέρες πραγματικού χρόνου στο Football Manager, καταρρίπτοντας το παγκόσμιο ρεκόρ για τη μεγαλύτερη σε διάρκεια καριέρα στην ιστορία του παιχνιδιού

Πόσο μακριά μπορεί να φτάσει μια καριέρα στο Football Manager; Για τον Σεπ Χέντελ, τα όρια αποδείχθηκαν πολύ πιο μακρινά από όσα θα μπορούσε να φανταστεί ένας συνηθισμένος παίκτης. Ο Γερμανός κατάφερε να ολοκληρώσει 535 ολόκληρες σεζόν μέσα από ένα συνεχόμενο save, πετυχαίνοντας ένα επίτευγμα που του χάρισε μια θέση στο βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες.

Η απίστευτη διαδρομή του ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2017 και χρειάστηκε σχεδόν οκτώ χρόνια για να φτάσει στο σημερινό της αποτέλεσμα. Στο διάστημα αυτό, ο Χέντελ αφιέρωσε συνολικά 146 ημέρες πραγματικού χρόνου στο παιχνίδι, αναλαμβάνοντας την τεχνική ηγεσία πέντε διαφορετικών συλλόγων και χτίζοντας τη δική του ποδοσφαιρική ιστορία.

Από την πρώτη κατάρριψη του ρεκόρ στην επιστροφή στην κορυφή

Η πρώτη φορά που ο Σεπ Χέντελ αναγνωρίστηκε ως κάτοχος του συγκεκριμένου ρεκόρ ήταν το 2019. Τότε είχε φτάσει τις 333 σεζόν, ξεπερνώντας την προηγούμενη επίδοση των 221 σεζόν που είχε πετύχει ο Πολωνός Μίχαλ Λενιέτς τον Δεκέμβριο του 2018. Η παραμονή του στην κορυφή, ωστόσο, δεν κράτησε για πάντα. Το 2022, ένας ακόμη Πολωνός παίκτης, ο Πάβελ Σιτσίνσκι, κατάφερε να τον ξεπεράσει, ολοκληρώνοντας 416 σεζόν μέσα από ένα μόνο save. Ο Γερμανός δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια. Συνέχισε την καριέρα του και τον Ιούνιο του 2025, στο Ντίμπελστατ της Βαυαρίας, ανέκτησε το παγκόσμιο ρεκόρ, το οποίο πλέον έχει φτάσει στις 535 σεζόν.

Η προπονητική διαδρομή του Χέντελ ξεκίνησε από την United of Manchester, έναν σύλλογο εκτός των επαγγελματικών κατηγοριών της Αγγλίας, ο οποίος δημιουργήθηκε από οπαδούς της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ως αντίδραση στην εξαγορά της ομάδας από την οικογένεια Γκλέιζερ. Στη συνέχεια, ο Γερμανός δοκίμασε τις δυνάμεις του σε διαφορετικές ηπείρους, αναλαμβάνοντας κατά σειρά την Μπενγκαλούρου στην Ινδία, τη Χέρεφορντ στην Αγγλία, τους Λος Άντζελες Γκάλαξι στις ΗΠΑ και την Τάι Πο.

Τα στατιστικά που είχε συγκεντρώσει όταν έφτασε τις 333 σεζόν αποτυπώνουν το μέγεθος της ενασχόλησής του. Χωρίς να χρησιμοποιήσει προσομοίωση αγώνων ή διακοπές εντός του παιχνιδιού, είχε κατακτήσει σχεδόν 1.000 τρόπαια, ενώ οι ομάδες του είχαν σημειώσει 42.672 γκολ σε 15.768 αναμετρήσεις.Στο ίδιο διάστημα, είχε αποκτήσει συνολικά 684 ποδοσφαιριστές, με τις μεταγραφικές δαπάνες να φτάνουν τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ.

Ο παίκτης που έγινε θρύλος και η δύσκολη επιστροφή απέναντι στην πρώην ομάδα του

Ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές που ξεχώρισαν στην εικονική καριέρα του ήταν ο Φερνάντο Ρόμπλες. Πρόκειται για έναν παίκτη που δημιουργήθηκε αυτόματα από το παιχνίδι και εξελίχθηκε σε έναν από τους σημαντικότερους πρωταγωνιστές της ομάδας του, πετυχαίνοντας 427 γκολ σε 587 συμμετοχές. Τα νεότερα στατιστικά της καριέρας του Χέντελ, μετά την επέκταση του ρεκόρ στις 535 σεζόν, δεν έχουν γίνει γνωστά. Η νέα επίδοση, πάντως, έχει επιβεβαιωθεί από τα Ρεκόρ Γκίνες, ενώ ο ίδιος έχει λάβει και το σχετικό πιστοποιητικό.

Μιλώντας για τις στιγμές που ξεχώρισε περισσότερο, ο Γερμανός εξήγησε ότι η μεγαλύτερη απόλαυσή του ήταν να βλέπει μικρότερους συλλόγους να εξελίσσονται και να φτάνουν στην κορυφή. «Το αγαπημένο μου κομμάτι στο παιχνίδι ήταν να αναπτύσσω μικρότερους συλλόγους. Γι' αυτό ξεκίνησα από την United of Manchester, η οποία πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στην Premier League το 2037, έπειτα από έξι διαδοχικές δεύτερες θέσεις. Ήταν μια ξεχωριστή στιγμή», ανέφερε. Η παραμονή του στην ομάδα του Μάντσεστερ διήρκεσε 50 χρόνια μέσα στο παιχνίδι. Αφού κατέκτησε όλους τους διαθέσιμους τίτλους, αποφάσισε να αναζητήσει μια νέα πρόκληση στην Ινδία, αναλαμβάνοντας την Μπενγκαλούρου.

Η επιστροφή του στην Premier League ήρθε το 2277, όταν ανέλαβε τη Χέρεφορντ. Τότε, όπως περιέγραψε, αντιλήφθηκε πόσο ισχυρή είχε γίνει η πρώην ομάδα του, καθώς δυσκολευόταν πλέον να την αντιμετωπίσει ως αντίπαλος. «Νομίζω ότι η πρώτη νίκη της United of Manchester απέναντι στους μεγάλους συλλόγους, τη Μάντσεστερ Σίτι και τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ήταν κάτι πολύ ξεχωριστό. Εξίσου σημαντική ήταν φυσικά η πρώτη κατάκτηση της Premier League, αλλά και η πρώτη νίκη στο Champions League απέναντι στην Ατλέτικο Μαδρίτης, το 2037», θυμήθηκε ο Χέντελ.

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