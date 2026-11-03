Γκουστάβ: Ο κροκόδειλος-εφιάλτης που φέρεται να σκότωσε 300 ανθρώπους και εξαφανίστηκε χωρίς να αφήσει ίχνη

Από τις πρώτες επιθέσεις στα τέλη της δεκαετίας του 1980 μέχρι τις ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες για τον θάνατό του, η ιστορία του συνεχίζει να προκαλεί ερωτήματα

Ένα από τα πιο ανατριχιαστικά κεφάλαια της άγριας ζωής στην Αφρική συνδέεται με έναν τεράστιο κροκόδειλο του Νείλου, ο οποίος απέκτησε το όνομα Γκουστάβ και έγινε ο φόβος των κατοίκων στο Μπουρούντι. Για δεκαετίες, οι ιστορίες γύρω από τη δράση του πολλαπλασιάζονταν, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο ακόμη και για 300 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στα σαγόνια του. Ωστόσο, πίσω από τον τρομακτικό μύθο κρύβεται μια υπόθεση με πολλά αναπάντητα ερωτήματα.

Ο Γκουστάβ φέρεται να κινούνταν κυρίως στην περιοχή του ποταμού Ρουζίτζι και στις βόρειες όχθες της λίμνης Τανγκανίκα. Οι πρώτες αναφορές για θανατηφόρες επιθέσεις στην περιοχή χρονολογούνται από το 1987, ενώ η φήμη του γιγαντιαίου ερπετού εξαπλώθηκε ιδιαίτερα στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και στις αρχές των 2000s.

Το μέγεθος και οι επιθέσεις

Οι περιγραφές τον ήθελαν να ξεπερνά τα έξι μέτρα σε μήκος και να ζυγίζει περίπου 900 κιλά. Μάλιστα, σε ορισμένες αναφορές γινόταν λόγος για σημάδια από σφαίρες στο σώμα του, καθώς και για έναν παλαιότερο τραυματισμό στον ώμο. Κανείς, ωστόσο, δεν κατάφερε να τον αιχμαλωτίσει ώστε να επιβεβαιώσει τις πραγματικές διαστάσεις του.

Την υπόθεσή του ανέλαβε να ερευνήσει ο Γάλλος φυσιοδίφης Πατρίς Φέιγ, ο οποίος παρακολουθούσε τις κινήσεις του και συγκέντρωνε μαρτυρίες από κατοίκους και ψαράδες. Ο ίδιος είχε περιγράψει επιθέσεις σε ανθρώπους που βρίσκονταν στις όχθες, ενώ είχε αναφερθεί σε ένα περιστατικό κατά το οποίο καταγράφηκαν 17 θάνατοι σε συγκεκριμένη διαδρομή κοντά στη λίμνη.

Ο αριθμός των 300 θυμάτων, πάντως, δεν έχει επιβεβαιωθεί. Σε μεταγενέστερη αναφορά του, ο Φέιγ φέρεται να είχε μιλήσει για περίπου 60 καταγεγραμμένους θανάτους, ενδεχομένως και λιγότερους. Ειδικοί έχουν επισημάνει ότι οι επιθέσεις κροκοδείλων στην περιοχή ήταν πραγματικές, αλλά δεν είναι δυνατόν να αποδοθούν όλες με βεβαιότητα σε ένα και μόνο ζώο.

Η αποτυχημένη παγίδα

Το 2004 οργανώθηκε μια μεγάλη επιχείρηση για την αιχμαλωσία του. Οι ερευνητές κατασκεύασαν ένα ειδικό μεταλλικό κλουβί, μήκους περίπου δέκα μέτρων, το οποίο τοποθετήθηκε σε σημείο όπου είχε εντοπιστεί ο κροκόδειλος. Χρησιμοποιήθηκαν διαφορετικά δολώματα και κάμερες, όμως ο Γκουστάβ δεν πιάστηκε ποτέ. Σε μία από τις τελευταίες προσπάθειες τοποθετήθηκε ζωντανή κατσίκα μέσα στην παγίδα, αλλά μια καταιγίδα προκάλεσε ζημιά στον εξοπλισμό και η ομάδα δεν κατάφερε να εξακριβώσει τι είχε συμβεί.

Το 2009 υπήρξε νέα αναφορά για την παρουσία του στην περιοχή του Ρουζίτζι, κοντά στη λίμνη Τανγκανίκα. Έκτοτε οι πληροφορίες έγιναν όλο και πιο σπάνιες. Το 2019 κυκλοφόρησαν ισχυρισμοί ότι είχε σκοτωθεί, χωρίς όμως να παρουσιαστεί κάποιο πτώμα ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο.

Έτσι, η τύχη του παραμένει άγνωστη. Μπορεί να έχει πεθάνει, μπορεί όμως και να εξακολουθεί να κινείται στα νερά της περιοχής. Το βέβαιο είναι ότι ο Γκουστάβ έχει αφήσει πίσω του έναν από τους πιο επίμονους μύθους γύρω από έναν θηρευτή της αφρικανικής άγριας φύσης.