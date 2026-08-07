Η «μπαταρία» του βυθού: Το φιλόδοξο σχέδιο με δεξαμενή 20 εκατ. λίτρων κάτω από τη θάλασσα

Μια πρωτοποριακή ολλανδική τεχνολογία αξιοποιεί την πίεση της θάλασσας για να αποθηκεύει ενέργεια σε υπόγειες δεξαμενές κάτω από τον βυθό.

Μια φιλόδοξη τεχνολογία που φιλοδοξεί να αλλάξει τον τρόπο αποθήκευσης της ηλεκτρικής ενέργειας αναπτύσσει η ολλανδική εταιρεία Ocean Grazer. Το έργο, με την ονομασία Ocean Battery, προτείνει τη δημιουργία ενός υποθαλάσσιου συστήματος αποθήκευσης, το οποίο αξιοποιεί τη φυσική πίεση του θαλασσινού νερού αντί για φράγματα ή χημικές μπαταρίες.

Στην «καρδιά» του συστήματος βρίσκεται μια υπόγεια δεξαμενή από σκυρόδεμα, θαμμένη κάτω από τον βυθό, με χωρητικότητα έως 20 εκατομμύρια λίτρα γλυκού νερού. Η δεξαμενή συνδέεται με έναν τεράστιο εύκαμπτο σάκο που τοποθετείται πάνω στον πυθμένα της θάλασσας και λειτουργεί σαν φυσική «μπαταρία».

Πώς μετατρέπει την πίεση της θάλασσας σε ηλεκτρική ενέργεια

Όταν τα υπεράκτια αιολικά πάρκα παράγουν περισσότερη ενέργεια από όση χρειάζεται το δίκτυο, αντλίες μεταφέρουν νερό από τη δεξαμενή στον εύκαμπτο σάκο. Όταν η ζήτηση αυξάνεται, η τεράστια πίεση του θαλασσινού νερού συμπιέζει τον σάκο, αναγκάζοντας το νερό να επιστρέψει στη δεξαμενή μέσω υδροστροβίλων, οι οποίοι παράγουν ξανά ηλεκτρική ενέργεια. Με αυτόν τον τρόπο, η περίσσεια ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές δεν χάνεται, αλλά αποθηκεύεται και αξιοποιείται όταν χρειαστεί.

Σύμφωνα με την Ocean Grazer, κάθε μονάδα μπορεί να αποθηκεύει περίπου 10 MWh ενέργειας, ενώ η συνολική απόδοση του συστήματος εκτιμάται μεταξύ 70% και 80%. Η εταιρεία υποστηρίζει επίσης ότι η διάρκεια ζωής της εγκατάστασης μπορεί να ξεπεράσει τα 20 χρόνια, καθώς δεν βασίζεται σε χημικές αντιδράσεις όπως οι μπαταρίες λιθίου.

Οι πρώτες δοκιμές έχουν ήδη ξεκινήσει

Η Ocean Grazer έχει ήδη κατασκευάσει πρωτότυπο του συστήματος στο λιμάνι Eemshaven της Ολλανδίας και το 2023 εξασφάλισε χρηματοδότηση 2,5 εκατ. ευρώ από το πρόγραμμα EIC Accelerator της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη πιλοτικής εγκατάστασης μεγαλύτερης κλίμακας.

Στόχος είναι η τεχνολογία να χρησιμοποιηθεί αρχικά σε υπεράκτια αιολικά πάρκα, ώστε η ενέργεια που παράγεται όταν φυσά δυνατός άνεμος να αποθηκεύεται στον ίδιο τον θαλάσσιο χώρο και να διοχετεύεται στο δίκτυο μόνο όταν υπάρχει πραγματική ανάγκη. Παρότι η τεχνολογία θεωρείται πολλά υποσχόμενη, η εμπορική της εφαρμογή θα απαιτήσει ακόμη δοκιμές και περιβαλλοντικές αξιολογήσεις, καθώς η εγκατάσταση μεγάλων υποδομών στον βυθό ενδέχεται να επηρεάσει τα θαλάσσια οικοσυστήματα και άλλες δραστηριότητες, όπως η αλιεία και η ναυσιπλοΐα.

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