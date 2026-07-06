Η Ολλανδία φοβάται ότι οι γέφυρες της θα καταρρεύσουν λόγω της ζέστης: Βρήκε άμεσα λύση μέσω ψύξης!

Οι έντονοι καύσωνες στην Ολλανδία αναγκάζουν τις αρχές να ψύχουν τις κινητές γέφυρες με νερό, προκειμένου να αποφευχθεί η επικίνδυνη διαστολή των μετάλλων.

Οι έντονοι καύσωνες που πλήττουν την Ευρώπη δεν επηρεάζουν μόνο την υγεία των ανθρώπων ή το περιβάλλον, αλλά και τη λειτουργία των υποδομών.

Στις Κάτω Χώρες, οι υψηλές θερμοκρασίες ανάγκασαν τις αρχές να ψύξουν με νερό αρκετές κινητές γέφυρες, ώστε να αποτραπεί η διαστολή των μεταλλικών τους δομών, η οποία θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη λειτουργία τους ή να προκαλέσει σημαντικές ζημιές.

Τι συμβαίνει με τον χάλυβα

Το πρόβλημα έγκειται στην επέκταση των υλικών όταν αυξάνονται οι θερμοκρασίες. Ο χάλυβας των γεφυρών διαστέλλεται με τη ζέστη και, όταν οι αρμοί διαστολής και οι μηχανισμοί δεν έχουν σχεδιαστεί για να αντέχουν αυτά τα θερμικά περιθώρια, μπορεί να προκληθούν μπλοκαρίσματα που εμποδίζουν το ασφαλές άνοιγμα ή κλείσιμο των δομών.

Επιπλέον, τα υλικά που σφραγίζουν αυτούς τους αρμούς, όπως λάστιχα, ρητίνες και παράγωγα καουτσούκ, μαλακώνουν κάτω από την παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο, μειώνοντας την ικανότητά τους να απορροφούν τις κινήσεις της υποδομής και θέτοντας σε κίνδυνο τη σταθερότητά της.

Η Ολλανδία βρήκε τη λύση

Αντιμέτωπος με αυτή την κατάσταση, ο ολλανδικός οργανισμός που είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των υποδομών, Rijkswaterstaat, έχει αναπτύξει συστήματα ψύξης μέσω πυροσβεστικών σκαφών και προσωρινών συστημάτων ποτίσματος σε διάφορες γέφυρες στο βόρειο τμήμα της χώρας. Ο στόχος είναι να μειωθεί η θερμοκρασία του χάλυβα και να αποτραπεί η διαστολή των μηχανικών εξαρτημάτων από το να προκαλέσει βλάβες ή ακόμα και να αναγκάσει το κλείσιμο αυτών των υποδομών στην κυκλοφορία.

Οι υψηλές θερμοκρασίες επηρεάζουν επίσης την κατάσταση της ασφάλτου σε ορισμένους δρόμους και γραμμές από τις οποίες διέρχονται τραμ, όπου το οδόστρωμα αρχίζει να μαλακώνει λόγω της ζέστης. Πρόκειται για μια ασυνήθιστη κατάσταση για μια χώρα της οποίας το κλίμα ιστορικά χαρακτηριζόταν από ήπιες θερμοκρασίες και όπου οι υποδομές σχεδιάστηκαν κυρίως για να αντέχουν στο κρύο και την υγρασία, και όχι σε παρατεταμένα επεισόδια ακραίας ζέστης.

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