Είναι το πληκτρολόγιό σου φτιαγμένο για να σε καθυστερεί;
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Ναι τελικά υπάρχει λόγος που τα γράμματα σε κάθε πληκτρολόγιο που υπάρχει είναι ανακατεμένα και όχι με αλφαβητικά σειρά.
Σίγουρα όλοι έχουμε αναρωτηθεί: γιατί τα πλήκτρα είναι ανακατεμένα; Υπάρχει συγκεκριμένος λόγος ή απλώς οι εταιρείες που τα έφτιαξαν μας αντιπαθούν και θέλουν να μας κάνουν τη ζωή δύσκολη;
Εντάξει, το δεύτερο σίγουρα δεν ισχύει (ελπίζω) οπότε χρειάζεται να κοιτάξουμε λίγο πίσω στην ιστορία των γραφομηχανών και θα συνειδητοποιήσουμε ότι η δακτυλογράφηση δεν έχει αλλάξει και τόσο όσο νομίζουμε.
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