Δεν θα δεις την έκλειψη ηλίου; Η NASA δείχνει ακριβώς πώς σκοτεινιάζει η γη από το διάστημα

Η σημερινή ολική έκλειψη ηλίου σκοτεινιάζει την Ευρώπη. Δες πώς φαίνεται από το διάστημα και πώς να προστατεύσεις τα μάτια σου.

Απόψε, Τετάρτη 12 Αυγούστου, ο ουρανός ετοιμάζεται για ένα σπάνιο σόου: η Σελήνη μπαίνει σφήνα ανάμεσα στη Γη και τον Ήλιο, κρύβοντάς τον εντελώς σε ορισμένες περιοχές του πλανήτη και ρίχνοντας μια τεράστια, σκοτεινή σκιά στην επιφάνειά του.

Επειδή το πιθανότερο είναι να μην βρίσκεσαι σε τροχιά για να το δεις live από το διάστημα, η NASA φρόντισε να δώσει στο κοινό δύο εντυπωσιακά animations. Το πρώτο, με τίτλο «Ακολουθώντας τη Σκιά», προσομοιώνει μια κάμερα που καταδιώκει το σκοτάδι στην πορεία του, ενώ το δεύτερο, «Σταθεροποιημένο στο Διάστημα», κρατά την οπτική γωνία ακινητοποιημένη στο αδρανειακό σύστημα συντεταγμένων J2000, δείχνοντας τη Γη να περιστρέφεται κάτω από τη σκιά.

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