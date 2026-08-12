Ολική έκλειψη Ηλίου σήμερα: Τι θα δούμε στην Ελλάδα και τι ώρα

Η σκιά της Σελήνης θα διασχίσει την Ευρώπη για λίγα λεπτά ενώ στην Κέρκυρα θα καλυφθεί περίπου το 2% του ηλιακού δίσκου.

Για λίγα λεπτά, η ημέρα θα γίνει νύχτα σε περιοχές της Ισλανδίας, της Ισπανίας και της Γροιλανδίας, καθώς η Σελήνη θα περάσει ακριβώς μπροστά από τον Ήλιο. Η σημερινή, 12 Αυγούστου 2026, είναι μία από τις πιο εντυπωσιακές ηλιακές εκλείψεις των τελευταίων ετών και η πρώτη ολική έκλειψη που γίνεται ορατή από την ηπειρωτική Ευρώπη εδώ και σχεδόν τρεις δεκαετίες.

Η σκιά της Σελήνης θα διασχίσει περίπου 8.260 χιλιόμετρα, ξεκινώντας από τις βόρειες περιοχές της Ρωσίας και περνώντας στη συνέχεια από τη Γροιλανδία, την Ισλανδία και τον Ατλαντικό, πριν φτάσει στην Ισπανία και σε ένα μικρό τμήμα της Πορτογαλίας. Η μέγιστη διάρκεια της ολικότητας θα φτάσει τα 2 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα.

Η Ελλάδα θα δει μόνο ένα μικρό «κομμάτι» της έκλειψης

Η χώρα μας βρίσκεται εκτός της ζώνης της ολικότητας. Αυτό σημαίνει ότι η εντυπωσιακή στιγμή κατά την οποία ο Ήλιος καλύπτεται πλήρως από τη Σελήνη δεν θα είναι ορατή από την Ελλάδα.

Ωστόσο, σε τμήματα της Δυτικής και Βορειοδυτικής Ελλάδας θα εμφανιστεί μια πολύ μικρή μερική έκλειψη, ακριβώς πριν από τη δύση του Ήλιου.

Η καλύτερη περιοχή για να την παρατηρήσει κάποιος θα είναι η Κέρκυρα, όπου στο μέγιστο της έκλειψης θα καλυφθεί περίπου το 2% του ηλιακού δίσκου. Μικρότερη κάλυψη θα υπάρξει στην Ηγουμενίτσα και στα Ιωάννινα.

Στην Κέρκυρα το φαινόμενο αναμένεται περίπου από τις 20:33 έως τις 20:37, ενώ στα Ιωάννινα το χρονικό παράθυρο θα είναι ακόμη μικρότερο. Ο Ήλιος θα βρίσκεται πολύ χαμηλά στον δυτικό ορίζοντα, επομένως χρειάζεται καθαρός ουρανός και ανεμπόδιστη θέα προς τη δύση.

Στην Αθήνα η έκλειψη δεν θα είναι ορατή.

Η στιγμή που η μέρα γίνεται νύχτα

Εκεί όπου θα περάσει η ζώνη της ολικότητας, το φαινόμενο θα είναι εντυπωσιακό. Καθώς η Σελήνη θα καλύπτει σταδιακά τον ηλιακό δίσκο, το φως θα εξασθενεί και η θερμοκρασία θα πέφτει.

Όταν ο Ήλιος καλυφθεί πλήρως, θα εμφανιστεί το ηλιακό στέμμα, ενώ στον ουρανό θα φανούν φωτεινά άστρα και πλανήτες. Στον ορίζοντα δημιουργείται μάλιστα ένα εντυπωσιακό «ηλιοβασίλεμα» 360 μοιρών.

Η ολικότητα, όμως, διαρκεί ελάχιστα. Στις περισσότερες περιοχές θα κρατήσει λιγότερο από δύο λεπτά.

Για όσους δεν μπορούν να ταξιδέψουν στη ζώνη της ολικότητας, η NASA και η ESA μεταδίδουν ζωντανά το φαινόμενο από διαφορετικά σημεία της διαδρομής.

Δεν κινδυνεύει η ηλεκτροδότηση στην Ευρώπη

Η έκλειψη δεν αναμένεται να προκαλέσει διακοπές ρεύματος στην Ευρώπη, παρά τη σημαντική προσωρινή μείωση της παραγωγής των φωτοβολταϊκών.

Ο ENTSO-E εκτιμά ότι, υπό συνθήκες καθαρού ουρανού, μπορεί να χαθούν προσωρινά έως και 9,7 γιγαβάτ φωτοβολταϊκής παραγωγής.

Η μεγαλύτερη επίπτωση αναμένεται στην Ισπανία, όπου μπορεί να χαθούν έως και 5 γιγαβάτ ηλιακής ισχύος. Στη Γαλλία η εκτίμηση φτάνει περίπου τα 1,8 γιγαβάτ, ενώ στη Μεγάλη Βρετανία η απώλεια μπορεί να φτάσει τα 1,3 γιγαβάτ.

Οι διαχειριστές των ευρωπαϊκών δικτύων έχουν προετοιμαστεί ώστε το κενό να καλυφθεί από άλλες μονάδες παραγωγής και συστήματα αποθήκευσης ενέργειας.

Το γεγονός ότι η έκλειψη συμβαίνει αργά το απόγευμα και νωρίς το βράδυ είναι επίσης σημαντικό, καθώς εκείνη την ώρα η παραγωγή των φωτοβολταϊκών έχει ήδη αρχίσει να μειώνεται φυσιολογικά.

Προσοχή: Όχι με γυμνό μάτι

Στην Ελλάδα, αλλά και σε οποιοδήποτε άλλο σημείο όπου η έκλειψη θα είναι μερική, δεν πρέπει να κοιτάξετε τον Ήλιο χωρίς ειδικά πιστοποιημένα γυαλιά ηλιακής παρατήρησης.

Τα κοινά γυαλιά ηλίου δεν προσφέρουν προστασία. Το ίδιο ισχύει για κιάλια, τηλεσκόπια και φωτογραφικές μηχανές χωρίς κατάλληλα ηλιακά φίλτρα.

Η παρατήρηση χωρίς προστασία είναι ασφαλής μόνο κατά τη σύντομη φάση της πλήρους ολικότητας, όταν ο ηλιακός δίσκος έχει καλυφθεί εντελώς. Μόλις εμφανιστεί ξανά έστω και ένα μικρό τμήμα του Ήλιου, απαιτείται ξανά προστασία.

Η επόμενη μεγάλη ευκαιρία για όσους θέλουν να ζήσουν ολική έκλειψη σχετικά κοντά στην Ελλάδα θα έρθει στις 2 Αυγούστου 2027, όταν η ζώνη της ολικότητας θα περάσει από τη νότια Ισπανία, το Μαρόκο και τη Βόρεια Αφρική, με διάρκεια ολικότητας που σε ορισμένα σημεία θα ξεπεράσει τα έξι λεπτά.

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