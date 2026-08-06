«Αξιοθρήνητη απόφαση»: Η νέα επίσημη γλώσσα της Νέας Ζηλανδίας (vid)

Το κοινοβούλιο της Νέας Ζηλανδίας ψήφισε το νομοσχέδιο που καθιστά τα αγγλικά τρίτη επίσημη γλώσσα της χώρας, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και πολιτικές αναταράξεις.

Το κοινοβούλιο της Νέας Ζηλανδίας ενέκρινε πρόσφατα μια αμφισβητούμενη νομοθετική πρόταση για την προσθήκη των αγγλικών ως τρίτης επίσημης γλώσσας της χώρας, δίπλα στη γλώσσα των αυτόχθονων Μαορί και τη νοηματική.

Η πρωτοβουλία κατατέθηκε από το μειοψηφικό εθνικιστικό κόμμα New Zealand First και έλαβε τη στήριξη της ευρείας πλειοψηφίας του σώματος. Παρά την υπερψήφισή της, η απόφαση συνοδεύτηκε από έντονες αντιπαραθέσεις, ενώ βουλευτές της αντιπολίτευσης δεν δίστασαν να τη χαρακτηρίσουν ακόμη και «αξιοθρήνητη».

Τα αγγλικά επίσημη γλώσσα: Απόφαση που, ουσιαστικά, δεν επηρεάζει τίποτα

Με την επικύρωση του νόμου, η νησιωτική χώρα προβιβάζει τα αγγλικά στο καθεστώς της επίσημης γλώσσας. Αν και η ρύθμιση αυτή δεν συνεπάγεται κανονιστικές αλλαγές ούτε παρέχει επιπλέον προνόμια σε βάρος των υπόλοιπων μειονοτικών γλωσσών, η εξέλιξη αποτυπώνει τις υποχωρήσεις της κυβέρνησης προς το εθνικιστικό κόμμα. Η στήριξη του τελευταίου θεωρείται καθοριστικής σημασίας για τη διατήρηση της κεντροδεξιάς συμμαχίας, η οποία αφαίρεσε την εξουσία από το Εργατικό Κόμμα το 2023.

Το νομοσχέδιο πέρασε με μεγάλη κοινοβουλευτική πλειοψηφία, λαμβάνοντας ακόμη και τη στήριξη του Εργατικού Κόμματος, που αποτελεί την κύρια δύναμη της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Ωστόσο, η απόφαση δέχθηκε σκληρή κριτική για τη δημιουργία μιας εντελώς «αδικαιολόγητης διαίρεσης εντός της κοινωνίας». Αξίζει να σημειωθεί ότι το 95% του πληθυσμού ομιλεί αγγλικά, την ώρα που μόλις το 4,3% μιλάει τη γλώσσα μαορί και το 0,5% χρησιμοποιεί τη νοηματική.

Οι υποστηρικτές της πρότασης τη υπερασπίζονται ως ένα βήμα για «να αναγνωριστεί στη νομοθεσία αυτό που στη Νέα Ζηλανδία θεωρείται δεδομένο εδώ και πάρα πολύ καιρό, ότι τα αγγλικά είναι επίσημη γλώσσα».

Παρ' όλα αυτά, η ψήφισή της κρύβει ένα σαφές πολιτικό υπόβαθρο, καθώς αποτελούσε έναν από τους βασικούς όρους που έθεσε το New Zealand First για να συμμετάσχει στον κυβερνητικό συνασπισμό.

Ο κίνδυνος να χαθεί η ντοπιολαλιά των μαορί

Από την πλευρά του μειοψηφικού Πράσινου Κόμματος, η βουλευτής Tamatha Paul χαρακτήρισε τη ρύθμιση ως «μια αξιοθρήνητη σπατάλη της ευθύνης αυτού του σώματος», σε βίντεο που συγκέντρωσε εκατομμύρια προβολές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μέχρι σήμερα, η γλώσσα μαορί και η νοηματική ήταν οι μόνες που αναγνωρίζονταν από τον νόμο ως επίσημες. Η θεσμική αυτή προστασία είχε ως στόχο τη διασφάλιση των μειονοτικών γλωσσών, ειδικά της μαορί, η οποία μετά τη βρετανική αποικιοκρατία βρέθηκε στα όρια της εξαφάνισης, μέχρι την έναρξη της προσπάθειας αναβίωσής της στα τέλη του 20ού αιώνα.

Σήμερα, ο αυτόχθων πληθυσμός της Νέας Ζηλανδίας αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 15% του συνολικού πληθυσμού. Παρόλο που είναι πλήρως ενσωματωμένοι στην κοινωνία, η πολιτισμική αφομοίωση εγκυμονεί τον κίνδυνο να χαθεί οριστικά στο μέλλον αυτή η χιλιοετής γλώσσα.

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