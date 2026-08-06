«Ξυπνούσε έως και εφτά φορές την νύχτα»: Η περίεργη συνήθεια του Τζο Μπάιντεν πριν διαγνωστεί με καρκίνο του προστάτη

Η σύζυγος του πρώην προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών αποκαλύπτει μια περίεργη συνήθεια που είχε ο Τζο Μπάιντεν λίγο καιρό πριν διαγνωστεί με καρκίνο του προστάτη.

Η Τζιλ Μπάιντεν, η σύζυγος του πρώην προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, βρέθηκε καλεσμένη στο podcast «Let's talk off Camera» και μίλησε για την περιπέτεια υγείας του Τζο Μπάιντεν αλλά και για μια περίεργη συνήθεια που είχε αποκτήσει πριν διαγνωστεί με επιθετικό καρκίνο του προστάτη.

Η πρώην πρώτη κυρία ήθελε να δώσει το μήνυμα πως όποιος διαγνωστεί με κάτι τέτοιο, είναι θεραπεύσιμο. Ωστόσο η περίπτωση του Τζο Μπάιντεν ήταν διαφορετική μιας και λίγο μετά την αποχώρησή του από τον Λευκό Οίκο διαγνώστηκε με καρκίνο τύπου 4, μια πολύ προχωρημένη κατάσταση.

Η συνήθεια πριν την διάγνωση

Η Τζιλ αποκάλυψε ότι πριν την διάγνωση, Τζο Μπάιντεν ξυπνούσε «έως και εφτά φορές την νύχτα» για να χρησιμοποιήσει την τουαλέτα. Η θέση του προστάτη, ακριβώς δίπλα στην ουροδόχο κύστη, σημαίνει ότι όταν διογκώνεται, είτε λόγω καρκίνου είτε για άλλη αιτία, μπορεί να ασκήσει πρόσθετη πίεση στην ουροδόχο κύστη.

Αυτό, με τη σειρά του, μπορεί να δημιουργήσει την αίσθηση ότι χρειάζεται να ουρείτε συχνότερα από το συνηθισμένο, ακόμη κι αν δεν υπάρχει πραγματική ανάγκη. Αυτό αναφέρει σαν ένα από τα συμπτώματα του καρκίνου του προστάτη και η Cleveland Clinic, ειδικά κατά την διάρκεια της νύχτας

Παρότι τα συμπτώματα αυτά είχαν αναφερθεί στους γιατρούς του Λευκού Οίκου, δεν πίστευαν πως χρειάζεται κάποιος περαιτέρω έλεγχος, με την σύζυγο του πρώην προέδρου να πιστεύει πως το πρόβλημα είχε αντιμετωπιστεί.

Μετάσταση του καρκίνου

Λόγω της καθυστερημένης διάγνωσης ο καρκίνος του Τζο Μπάιντεν έκανε μετάσταση στα οστά. «Αυτό σημαίνει ότι θα ζει με αυτό και θα πρέπει να το ελέγχουμε κάθε τρεις μήνες» είπε η σύζυγός του.

Το ζευγάρι νόμιζε πως το πρόβλημα είχε περάσει και για αυτό δεν έκαναν εξετάσεις αίματος. Όταν τα συμπτώματα συνεχίστηκαν, επισκέφτηκαν τον γιατρό τους αλλά δεν πίστεψαν ότι θα ήταν καρκίνος.

Παρότι πρόκειται για μια πιο επιθετική μορφή της νόσου, ο καρκίνος φαίνεται να είναι ορμονοευαίσθητος, γεγονός που επιτρέπει την αποτελεσματική διαχείρισή του. Ο πρόεδρος και η οικογένειά του εξετάζουν τις θεραπευτικές επιλογές μαζί με τους γιατρούς του.

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