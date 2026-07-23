Χώρια οι άνδρες με τις γυναίκες: Η παραλία όπου ένας τοίχος χωρίζει τα δύο φύλα (vid)

Στην Τεργέστη της Ιταλίας βρίσκεται η τελευταία παραλία στην Ευρώπη με φυλετικό διαχωρισμό, όπου ένας λευκός τσιμεντένιος τοίχος χωρίζει τους άνδρες από τις γυναίκες.

Ιδρύθηκε το 1903, το «Bagno Marino La Lanterna», γνωστό στους ντόπιους ως «El Pedocin», αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς για μπάνιο στην Τεργέστη, αλλά και έναν από τους πιο αμφιλεγόμενους.

Αυτό συμβαίνει επειδή θεωρείται η τελευταία παραλία με διαχωρισμό φύλων σε ολόκληρη την Ευρώπη, ένα μέρος όπου άνδρες και γυναίκες χωρίζονται από έναν λευκό τσιμεντένιο τοίχο ύψους 2,7 μέτρων.

Στις αρχές και στα μέσα του 20ού αιώνα, οι παραλίες με διαχωρισμό φύλων δεν ήταν κάτι το ασυνήθιστο. Σχεδιάστηκαν για να διατηρούν την αιδώ των γυναικών, επιτρέποντάς τους να φορούν πιο αποκαλυπτικά μαγιό χωρίς να τραβούν την προσοχή.

Καθώς όμως αυτοί οι κοινωνικοί κανόνες πέρασαν στην ιστορία, οι παραλίες με διαχωρισμό γκρέμισαν κυριολεκτικά τα εμπόδια που χώριζαν άνδρες και γυναίκες... όλες εκτός από μία.

Ο τοίχος που φτάνει μέχρι τη θάλασσα

Ο τοίχος που χωρίζει τα δύο φύλα στο Pedocin εκτείνεται μέχρι τα ρηχά νερά της Αδριατικής Θάλασσας, πέρα από τα οποία άνδρες και γυναίκες μπορούν να συναναστρέφονται ελεύθερα, αν το επιθυμούν.

Ωστόσο, η περιοχή της παραλίας με τα βότσαλα είναι απαγορευμένη για το αντίθετο φύλο, με τις τοπικές αρχές να λειτουργούν ξεχωριστές εισόδους και να χρεώνουν 1,20 ευρώ ανά άτομο.

Αν και το «El Pedocin» θεωρείται από τους περισσότερους ντόπιους σημαντικό μέρος της τοπικής ιστορίας και κουλτούρας, η περιφραγμένη παραλία προκαλεί κατά καιρούς αντιπαραθέσεις.

Το επεισόδιο που άναψε φωτιές: «Είστε μια ομάδα σεξιστών»

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι όταν η παραλία έγινε πρωτοσέλιδο στις διεθνείς ειδήσεις όταν μια γυναίκα ήρθε σε έντονη αντιπαράθεση με τους άνδρες, αφού πέρασε στη δική τους πλευρά.

«Είστε μια ομάδα σεξιστών. Αυτό είναι μια μορφή διάκρισης. Ντροπή σας», φέρεται να φώναξε η γυναίκα στους άνδρες που προσπαθούσαν να την συνοδεύσουν πίσω στη γυναικεία πλευρά.

Σύμφωνα με ορισμένες πηγές, η γυναίκα προσπαθούσε απλώς να βοηθήσει τον σύζυγό της να γδύσει τον ανάπηρο γιο τους πριν επιστρέψει στη γυναικεία πλευρά της παραλίας, αλλά αυτό δεν φάνηκε να έχει μεγάλη σημασία για τους υπόλοιπους άνδρες.

Η γυναίκα απομακρύνθηκε πριν η διαφωνία εξελιχθεί σε καβγά, αλλά το περιστατικό πυροδότησε μια έντονη συζήτηση γύρω από την ιδέα μιας παραλίας με διαχωρισμό φύλων στην Ευρώπη του 21ου αιώνα. Ενώ ορισμένοι θεωρούν τη συγκεκριμένη ιδέα μεσαιωνική, οι ντόπιοι φαίνονται πολύ δεμένοι με το «El Pedocin» και τον τσιμεντένιο τοίχο του.

«Δεν είναι από τον Μεσαίωνα! Είναι μέρος της ιστορίας της Τεργέστης. Κανένας κάτοικος της Τεργέστης δεν θέλει να αφαιρεθεί αυτός ο τοίχος!» έγραψε μια ντόπια γυναίκα στο X.

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