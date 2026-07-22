Ο αντίπαλος του Έλον Μασκ αναζητά 2.000 τ.μ. για να ξεκινήσει την παραγωγή: «Προσελκύουμε ταλέντα παγκόσμιας κλάσης»

Ισπανική startup αναπτύσσει έναν πρωτοποριακό δορυφορικό κινητήρα που χρησιμοποιεί σωματίδια της ατμόσφαιρας ως καύσιμο, επιτρέποντας τη λειτουργία σε πολύ χαμηλές τροχιές.

Η Kreios Space, ισπανική startup με επικεφαλής τον Αντριάν Σενάρ, εργάζεται για την ανάπτυξη ενός καινοτόμου δορυφορικού κινητήρα τύπου Air-Breathing Electric Propulsion, ικανού να χρησιμοποιεί τα σωματίδια της ατμόσφαιρας της Γης ως καύσιμο.

Σε τι θα βοηθήσει η λειτουργία του έργου;

Το έργο, εάν προχωρήσει, θα αποτελέσει σημείο καμπής για τη διαστημική βιομηχανία, καθώς θα επέτρεπε στους δορυφόρους να λειτουργούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε πολύ χαμηλές τροχιές και θα μειώσει την εξάρτησή τους από τα συμβατικά προωθητικά.

Δηλαδή, το πρωτότυπό της θα λειτουργούσε σε υψόμετρο μεταξύ 150 και 400 χιλιομέτρων, τροχιά που θα επέτρεπε τη λήψη πιο καθαρών εικόνων και καλύτερων επικοινωνιών σε σύγκριση με τους συμβατικούς δορυφόρους.

Παγκόσμιας κλάσης ταλέντα για εργασία

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Faro de Vigo, ο νεαρός επιχειρηματίας διαβεβαίωσε ότι η εταιρεία του εργάζεται για την προσέλκυση ταλέντων «παγκόσμιας κλάσης» από ηγετικές εταιρείες όπως η Boeing, χωρίς να παραιτείται από το εγχώριο ταλέντο, το οποίο είναι, κατά τη γνώμη του, αυτό που επιτρέπει στην Kreios Space να «στέκεται στο ύψος των περιστάσεων». .

Με αυτόν τον στόχο στο μυαλό, ο Σενάρ εξήγησε στο μέσο του Βίγκο ότι η Kreios Space θα χρειαστεί μεταξύ 2.000 και 3.000 επιπλέον τετραγωνικών μέτρων για να ξεκινήσει την παραγωγή της τεχνολογίας της.

Ενίσχυση της ευρωπαϊκής επιτήρησης

Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα της startup, μέσω του νέου της δορυφορικού κινητήρα, η Kreios Space «θα ξεκλειδώσει τις δυνατότητες επιτήρησης της Ευρώπης» και θα καταστήσει επίσης δυνατή τη βελτίωση της «υπερεθνικής υποδομής επικοινωνιών της περιοχής».

Ήταν πέρυσι όταν έδωσε μια καίρια ώθηση στο έργο της, αφού έκλεισε έναν γύρο χρηματοδότησης ύψους οκτώ εκατομμυρίων ευρώ, με επικεφαλής το Ταμείο Καινοτομίας της OTAN και τη JOIN Capital. Μια ένεση κεφαλαίου που θα επιτρέψει στην εταιρεία να επιταχύνει την ανάπτυξη και την επικύρωση της τεχνολογίας της.

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