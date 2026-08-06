Οι κάψουλες καφέ αλλάζουν: Σε ισχύ ο κανονισμός της ΕΕ από τις 12 Αυγούστου

Από τις 12 Αυγούστου αλλάζουν οι κανονισμοί για τις συσκευασίες και τα απόβλητα συσκευασίας, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ο καφές κάψουλας είναι ένα από τα προϊόντα που επηρεάζονται.

Εδώ και καιρό υπήρχε μια έντονη κουβέντα για τις κάψουλες καφέ μιας χρήσης και την νομική τους αντιμετώπιση σχετικά με το αν μπορούν να θεωρηθούν συσκευασίες. Οι κάψουλες αποτελούνται από πλαστικό ή αλουμινένιο περίβλημα αλλά ταυτόχρονα περιέχουν και υπολείματα καφέ δηλαδή οργανική ύλη.

Έτσι υπάρχει μια αμφιβολία αναφορικά με ποιον κάδο θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε για την απόρριψή τους. Αυτή την αμφιβολία σκοπεύει να λύσει ο PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation), o νέος κανονισμός για τις συσκευασίες και τα απόβλητα συσκευασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα τεθεί σε ισχύ από τις 12 Αυγούστου.

Τι προβλέπει ο PPWR

Ένας από τους βασικούς στόχους της νέας αυτής ευρωπαϊκής νομοθεσίας είναι να περιοριστεί η συνεχής αύξηση των αποβλήτων. Στόχος είναι η μείωσή τους κατά 5% έως το 2030, 10% έως το 2035 και 15% έως το 2040, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2018. Ωστόσο ο πιο βασικός στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι έως το 2030 όλες οι συσκευασίες που διατίθενται στην αγορά θα είναι ανακυκλώσιμες ή επαναχρησιμοποιήσιμες.

Στο πλαίσιο αυτό, για να περιοριστούν οι περιττές συσκευασίες, θα απαγορευτούν ορισμένα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης, όπως οι ατομικές συσκευασίες που χρησιμοποιούνται στην εστίαση, π.χ. φακελάκια με σάλτσες, ζάχαρη, αλλά και τα μικρά φακελάκια με σαμπουάν και αφρόλουτρο που διατίθενται στα δωμάτια ξενοδοχείων. Το συγκεκριμένο μέτρο θα αρχίσει να εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2030.

Οι αλλαγές στις κάψουλες καφέ

Με βάση τον νέο κανονισμό της ΕΕ, οι κάψουλες θεωρούνται πλέον συσκευασίες και έτσι δόθηκε μια οριστική απάντηση στην διαμάχη. Οι κάψουλες καφέ μιας χρήσης θα πρέπει να απορρίπτονται στους μπλε κάδους ανακύκλωσης. Υπάρχουν και ορισμένες οδηγίες που λένε πως προτείνεται η απόρριψή τους σε εξειδικευμένα καταστήματα ή κάδους των εταιρειών καφέ.

Το βασικότερο πρόβλημα είναι το πώς οι επιχειρήσεις θα πετύχουν τον διαχωρισμό του αλουμινίου από τα χρησιμοποιημένα υπολείμματα καφέ στις μονάδες επεξεργασίας. Οι κατασκευαστές θα πρέπει να αναλάβουν να χρηματοδοτήσουν και να οργανώσουν την χωριστή συλλογή και ανακύκλωση των συσκευασιών. Η διαδικασία αυτή θα είναι ιδιαίτερα κοστοβόρα και για αυτό πολλές επιχειρίσεις διστάζουν να την αναλάβουν μέχρι και σήμερα.

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