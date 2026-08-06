Πατέρας πυροβόλησε φερόμενο ως βιαστή: Παρήστανε την κόρη του για να τον παρασύρει

Στο κινητό του βρέθηκαν βίντεο κακοποίησης παιδιών. Ο πατέρας τον παρέσυρε σπίτι και τον πυροβόλησε δύο φορές.

Ένας πατέρας από το Οχάιο των Ηνωμένων Πολιτειών κατηγορείται ότι πυροβόλησε έναν άντρα φερόμενο ως βιαστή της κόρης του. Τον παρέσυρε στο σπίτι του παρηστάνοντας την κόρη του στα social media.

Ο Μάλικ Τσάντλερ, 31 χρονών, φέρεται να προσποιήθηκε την 11χρονη κόρη του στο TikTok και να έπεισε τον Ντιέγκο Μοντόγια Γκονζάλες, να επισκεφτεί το σπίτι του στο Γκρόουβ Σίτυ, νομίζοντας πως επισκέπτεται το νεαρό κορίτσι. Ο Τσάντλερ φαίνεται να τον πυροβόλησε λίγο μετά τις 18:00 στις 16 Ιουλίου.

Σοκαρισμένοι οι γείτονες

Σύμφωνα με όσα είπαν οι εισαγγελείς, η μητέρα του κοριτσιού βρήκε στο κινητό της ένα βίντεο που φαίνεται ο Γκονζάλες να την κακοποιεί σεξουλικά μέσα στο σπίτι τους.

Αρχικά ο Τσάντλερ δήλωσε στην αστυνομία πως δεν σκόπευε να τον πυροβολήσει αλλά αντίθετα να τον ξυλοκοπήσει και να τον ακινητοποιήσει μέχρι να έρθει η αστυνομία, ώστε να τον συλλάβουν. Ωστόσο σύμφωνα με την κατάθεσή του πίστεψε πως ο Γκονζάλες έβαζε το χέρι στην τσέπη για να βγάλει όπλο, οπότε έβγαλε το δικό του και τον πυροβόλησε.

Γειτόνισσα του Τσάντλερ δήλωσε στο ABC: «Δεν μπορώ να το πιστέψω, αλλά μπορώ να καταλάβω γιατί το έκαναν. Δεν λέω ότι ήταν σωστό, αλλά δεν ήταν μια πράξη χωρίς λόγο. Αν ισχύουν όσα λέγονται εναντίον του, μιλάμε για έναν θηρευτή».

Η γειτόνισσα υποστηρίζει πως ο Τσάντλερ είχε ελέγξει το τηλέφωνο και όταν είδε τα μηνύματα δεν μπορούσε να ηρεμήσει.

Όταν η αστυνομία έφτασε βρήκε τον Γκονζάλες σε μια καρέκλα με δύο πυροβολισμούς. Μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο του Κολόμπους για νοσηλεία, όπου τελικά επέζησε.

Οι κατηγορίες των δύο δραστών

Ο Μοντόγια Γκονζάλες παραπέμφθηκε από το σώμα ενόρκων την Παρασκευή 31 Ιουλίου με δύο κατηγορίες για βιασμό, πέντε κατηγορίες για διακίνηση υλικού σεξουαλικού περιεχομένου και μία κατηγορία για παρεμπόδιση του έργου των αρχών. Στο κινητό του Γκονζάλες βρέθηκαν βίντεο με παιδιά να υφίστανται σεξουαλική κακοποίηση, μεταξύ τους και ένα νήπιο.

Την Δευτέρα 3 Αυγούστου ενώπιον του δικαστηρίου της κομητείας Φράνκλιν, δήλωσε αθώος για όλες τις κατηγορίες ενώ ήταν παρόν και οι γονείς του κοριτσιού. Ορίστηκε εγγύηση ύψους 50.000 δολαρίων σε μετρητά ή εγγύηση αναγνώρισης ύψους 20.000 δολαρίων.

Σε περίπτωση που αποφυλακιστεί, του έχει απαγορευτεί η χρήση του διαδικτύου, εκτός εάν είναι απαραίτητη για την εργασία του, ενώ έχει διαταχθεί να μην έχει καμία επικοινωνία με το θύμα και την οικογένειά του.

Σε βάρος του πατέρα ασκήθηκε μια δίωξη για κακούργημα και επίθεση, ενώ η εγγύησή του ανέρχεται στα 100.000 δολάρια (περίπου 87.000€).

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