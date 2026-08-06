«Τα παιδιά έχουν στομαχικές διαταραχές»: Τα τελευταία μηνύματα μητέρας που δηλητηρίασε τα 4 παιδιά της πριν την αυτοκτονία

Ανατριχίλα: Τα τελευταία μηνύματα που έλαβε ένας πατέρας από την πρώην σύζυγό του, λίγες ώρες πριν εκείνη και η γιαγιά δηλητηριάσουν τα τέσσερα παιδιά τους.

Ο Brady Harmon αποκάλυψε τα αμείλικτα ντοκουμέντα της οικογενειακής τραγωδίας που αποκαλύφθηκε τον Ιούνιο στην πολιτεία της Νέας Υόρκης. Τα τέσσερα παιδιά του, η 13χρονη Harper, ο 11χρονος Hudson και τα 10χρονα δίδυμα Gavin και Gracelynn, βρέθηκαν νεκρά μέσα στο σπίτι τους, δίπλα στη 44χρονη μητέρα τους, Sarah Myers, και την 64χρονη γιαγιά τους, Amy Steadman.

Οι αρχές εκτιμούν ότι πρόκειται για προσχεδιασμένη παιδοκτονία και αυτοκτονία, την οποία οργάνωσαν από κοινού η μητέρα και η γιαγιά, εν μέσω μίας σκληρής δικαστικής διαμάχης για την επιμέλεια. Τα παιδιά ετοιμάζονταν να ταξιδέψουν στο Γιούτα για να ζήσουν με τον πατέρα τους για πρώτη φορά από το 2019.

Το ανατριχιαστικό χρονικό των μηνυμάτων

Όπως αποκάλυψε η αστυνομία, στις 10 Ιουνίου η Myers και η μητέρα της αντάλλασσαν μηνύματα για τη χορήγηση φαρμάκων στα παιδιά. Την ίδια ακριβώς ημέρα, η Myers έστειλε μήνυμα στον Harmon υποστηρίζοντας ψευδώς ότι τα παιδιά είχαν στομαχικές διαταραχές και ζήτησε να αναβληθεί η προγραμματισμένη βιντεοκλήση τους.

Ο πατέρας, ανυποψίαστος, απάντησε ευχόμενος ταχεία ανάρρωση και συνέχισε να κανονίζει τις λεπτομέρειες των πτήσεων και των καλοκαιρινών δραστηριοτήτων. «Πίστευα ότι ετοιμαζόμουν να υποδεχτώ τα παιδιά μου στο σπίτι. Τα παιδιά μου δεν ήταν πιόνια για να θυσιαστούν όταν χανόταν ο έλεγχος», έγραψε συντριμμένος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τα φρικτά ευρήματα της αστυνομικής έρευνας

Σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας, Bill Rabbitt, η μητέρα και η γιαγιά σχεδίαζαν να χορηγήσουν τα φάρμακα στα παιδιά μεταξύ 10:30 και 12:00, ώστε να έχει ολοκληρωθεί η πράξη τους πριν από την επικοινωνία με τον πατέρα. Ωστόσο, όταν τα φάρμακα δεν έφεραν το επιθυμητό αποτέλεσμα, η μία έστειλε στην άλλη το φρικιαστικό μήνυμα: «Δεν λειτουργεί. Χρειαζόμαστε άλλη επιλογή».

Η έρευνα έδειξε ότι η γιαγιά είχε επισκεφθεί πολλαπλά φαρμακεία, ενώ στο ιστορικό αναζητήσεων στο διαδίκτυο βρέθηκαν ερωτήματα για τις παρενέργειες της ινσουλίνης, αλλά και την αναζήτηση: «Ποιο είναι το πιο θανατηφόρο σημείο για μαχαιριά». Τελικά, εκτός από τη δηλητηρίαση, διαπιστώθηκε ότι ο 10χρονος Gavin έφερε πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι.

Στον χώρο βρέθηκαν χειρόγραφες σημειώσεις και μια ομολογία υπογεγραμμένη από τη γιαγιά, κλείνοντας με τον πιο τραγικό τρόπο μια υπόθεση που έχει σοκάρει την κοινή γνώμη.

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