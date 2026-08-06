Ντον Τραμπ: Έδωσε 7,6 εκατ. στην Κίμπερλι Γκιλφόιλ και την «έβγαλε» από την έπαυλή τους στη Φλόριντα

Ο γιος του Αμερικανού προέδρου εξαγόρασε το μερίδιο της πρώην συντρόφου του.

Την τελευταία σελίδα στη σχέση τους έγραψαν ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, καθώς ο γιος του Αμερικανού προέδρου της έδωσε 7,6 εκατ. δολάρια και εξαγόρασε το μερίδιο της στην πολυετή έπαυλη τους στη Φλόριντα.

Μια πράξη μεταβίβασης ακινήτου της κομητείας Παλμ Μπιτς, που κατατέθηκε στις 3 Αυγούστου, επιβεβαιώνει την εξαγορά, η οποία ολοκληρώθηκε στις 25 Ιουλίου, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Palm Beach Post». Η έπαυλη με έξι υπνοδωμάτια βρίσκεται εντός του περιφραγμένου συγκροτήματος Admiral’s Cove, κατά μήκος της θάλασσας.

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