Ένα ζωντανό πορτρέτο της Αθήνας μέσα από τα 4,5 km της Πατησίων

Από τα Άνω Πατήσια ως το τέρμα της Πανεπιστημίου, περπατήσαμε όλη την Πατησίων, τον δρόμο που σημάδεψε την ιστορία και την πολιτισμική ταυτότητα της Αθήνας.

H Πατησίων, ένας από τους κυριότερους οδικούς άξονες της Αθήνας, συνδεκτικός κρίκος γειτονιών και κυκλοφοριακή αρτηρία, άρρηκτα συνδεδεμένη με γεγονότα που επηρέασαν την ταυτότητα και διαμόρφωσαν την ιστορία της αθηναϊκής πρωτεύουσας.

Είναι η ψυχή της πόλης, ο δρόμος που πάνω του έχουν γραφτεί όλες οι εποχές και οι κρίσιμες χρονικές περίοδοι. Σε αυτήν, βλέπει κανείς σημαντικά αθηναϊκά τοπόσημα, αλληλουχίες αρχιτεκτονικών ρυθμών, νεοκλασικά, αρ ντεκό και μοντερνιστικά κτίρια του μεσοπολέμου, ιστορικά μαγαζιά.

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