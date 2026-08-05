Πόρτο Γερμενό: Βίντεο-ντοκουμέντο καταγράφει το μέγεθος της φωτιάς που έφτασε στα σπίτια

Νέο βίντεο από κάμερα ασφαλείας καταγράφει τη στιγμή που η φωτιά φτάνει στο Πόρτο Γερμενό, με τις φλόγες να πλησιάζουν επικίνδυνα κατοικίες.

Ένα νέο βίντεο-ντοκουμέντο καταγράφει την ένταση της μεγάλης πυρκαγιάς που έπληξε την Αττικοβοιωτία και έφτασε μέχρι το Πόρτο Γερμενό, απειλώντας κατοικημένες περιοχές.

Το υλικό προέρχεται από κάμερα ασφαλείας σπιτιού και δείχνει τη στιγμή που το πύρινο μέτωπο πλησιάζει την περιοχή μέσα στη νύχτα, με τις φλόγες να κινούνται με μεγάλη ταχύτητα εξαιτίας των ισχυρών ανέμων.

Οι φλόγες πλησιάζουν τις κατοικίες

Όπως φαίνεται στο βίντεο, το οποίο καταγράφηκε περίπου στις 01:20 τα ξημερώματα της 1ης Αυγούστου, η φωτιά έχει ήδη φτάσει στα σπίτια.

Οι φλόγες εξαπλώνονται γρήγορα, καίγοντας τη βλάστηση και ό,τι βρίσκεται στην πορεία τους, ενώ μέσα σε λίγα λεπτά κατευθύνονται προς γειτονική κατοικία, η οποία τυλίγεται στις φλόγες.Το συγκεκριμένο υλικό δημοσιεύτηκε στην ομάδα του Facebook «Πόρτο Γερμενό μας» και προέρχεται από την οδό Παρνασσού.Η ιδιοκτήτρια του σπιτιού αναγνώρισε την κατοικία της στο βίντεο, τη στιγμή που οι φλόγες πλησιάζουν και τελικά την κατακαίνε.

Η πυρκαγιά στην Αττικοβοιωτία παρέμεινε ενεργή για αρκετές ημέρες, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη σε δύσκολες συνθήκες, λόγω των ισχυρών ανέμων και της ταχύτατης εξάπλωσης του μετώπου. Το νέο βίντεο αποτυπώνει τις δύσκολες ώρες που έζησαν οι κάτοικοι της περιοχής, όταν η φωτιά έφτασε κοντά στις κατοικίες και ανάγκασε πολλούς να βρίσκονται σε επιφυλακή για την ασφάλειά τους.

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