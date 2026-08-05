ΗΠΑ: Συναγερμός σε 23 πολιτείες για θανατηφόρο μύκητα που είναι ανθεκτικός στα φάρμακα

Υγειονομικός συναγερμός έχει σημάνει στις ΗΠΑ μετά την επιβεβαίωση κρουσμάτων επικίνδυνου μύκητα σε 23 πολιτείες, ο οποίος είναι ανθεκτικός στα φάρμακα.

Το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) των ΗΠΑ υπογραμμίζει την αυξανόμενη απειλή του Candida auris, ενός μύκητα-εισβολέα που μπορεί να προκαλέσει σοβαρές και απειλητικές για τη ζωή λοιμώξεις στο αίμα, σε τραύματα και στο αυτί.

Αν και τα υγιή άτομα διατρέχουν χαμηλό κίνδυνο, ο μύκητας αποτελεί εξαιρετικά μεγάλη απειλή για νοσηλευόμενους ασθενείς, φιλοξενούμενους σε οίκους ευγηρίας και άτομα που φέρουν επεμβατικές ιατρικές συσκευές, όπως καθετήρες ή αναπνευστικούς σωλήνες.

«Κοκτέιλ θανάτου»: Αυξημένη ανθεκτικότητα και υψηλή θνητότητα

Αυτό που καθιστά τον Candida auris ιδιαίτερα επικίνδυνο είναι η ικανότητά του να επιβιώνει για μεγάλες περιόδους στις επιφάνειες των νοσοκομείων, καθώς και η υψηλή του ανθεκτικότητα στα συνήθη μυκητοκτόνα φάρμακα.

Ορισμένα στελέχη έχουν αναπτύξει αντοχή και στις τρεις κύριες κατηγορίες αντιμυκητιασικών φαρμάκων, συμπεριλαμβανομένων των εχινοκανδινών, που αποτελούν τη βασική θεραπεία τελευταίας γραμμής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του CDC, περισσότεροι από 1 στους 3 ασθενείς που προσβάλλονται από εισβολέα λοίμωξη Candida auris καταλήγουν, αν και πολλοί από αυτούς επιβαρύνονται ήδη από σοβαρά υποκείμενα νοσήματα.

Η παραδοσιακή θεραπευτική αγωγή συχνά αποτυγχάνει, αναγκάζοντας τους γιατρούς να συνδυάζουν φάρμακα ή να καταφεύγουν σε πειραματικές θεραπείες. Παράλληλα, ο εντοπισμός του μύκητα απαιτεί εξειδικευμένες εργαστηριακές εξετάσεις, γεγονός που μπορεί να καθυστερήσει τη διάγνωση αν συγχέεται με κοινές ζύμες.

Οι υγειονομικές αρχές των 23 πολιτειών συντονίζονται με τα νοσοκομεία για την εφαρμογή αυστηρών πρωτοκόλλων, που περιλαμβάνουν εντατική απολύμανση επιφανειών, απομόνωση των ασθενών και τακτικούς ελέγχους, προκειμένου να ανακοπεί η περαιτέρω διασπορά.

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