Επιστήμονες υπολόγισαν τα ανώτατα όρια της ανθρώπινης ζωής - Η γήρανση και οι μεταλλάξεις του DNA

Η γήρανση δεν οφείλεται σε έναν και μόνο μηχανισμό, αλλά είναι αποτέλεσμα πολλών βιολογικών διεργασιών

Η μέγιστη διάρκεια της ανθρώπινης ζωής δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 194 έτη, ακόμη και υπό τις πιο ευνοϊκές συνθήκες, υποστηρίζει μια νέα μελέτη Ρώσων επιστημόνων, που δημοσιεύθηκε πρόσφατα στο επιστημονικό περιοδικό "npj Aging" των εκδόσεων Nature. Στο επίκεντρο της έρευνας, βρίσκονται οι μεταλλάξεις του DNA που μπορεί να περιορίσουν τη ζωή σε διάρκεια 146-194 ετών.

Οι σωματικές μεταλλάξεις, δεν είναι κληρονομικές, συσσωρεύονται με την ηλικία και προκαλούν κυτταρικό θάνατο. Ο μηχανισμός αυτός, όμως, δημιουργεί και μια θεμελιώδη ασυμμετρία στη διάρκεια ζωής μεταξύ των διαφορετικών οργάνων του σώματος, υποστηρίζει η επιστημονική ομάδα.



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