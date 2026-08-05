Η συνήθεια που κάνει τις πετσέτες σου να μυρίζουν άσχημα

Αποθηκεύεις τις πετσέτες σου στο μπάνιο; Ίσως πρέπει να το ξανασκεφτείς – Διάβασε τι προτείνουν οι ειδικοί να κάνουμε.

Οι περισσότεροι από εμάς αποθηκεύουμε τις πετσέτες στο μπάνιο χωρίς δεύτερη σκέψη. Είναι πρακτικό, εύκολο και μας εξυπηρετεί στην καθημερινότητα. Ωστόσο, μήπως αυτή η συνήθεια δεν είναι τελικά η καλύτερη για την καθαριότητα και τη διάρκεια ζωής τους;

Φυσικά δεν αναφερόμαστε στις πετσέτες που χρησιμοποιούμε καθημερινά μετά το μπάνιο ή για να σκουπίσουμε τα χέρια, μιας και αυτές είναι λογικό να βρίσκονται στο μπάνιο. «Δεν υπάρχει πρόβλημα να τις κρεμάς σε μια πετσετοκρεμάστρα, αρκεί να μπορούν να στεγνώνουν εντελώς ανάμεσα στις χρήσεις», εξηγεί η Tanu Grewal, Chief Cleaning Officer των Ensueno Laundry, Pinalen Multipurpose Cleaner και Cloralen Bleach. Ωστόσο, είναι σημαντικό να τις αλλάζεις συχνά, πλένοντάς τες κάθε 7 έως 10 ημέρες, προσθέτει η Sara Aparacio, ειδικός στον καθαρισμό της Homeaglow.

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