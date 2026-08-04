Φωτιά στη Δυτική Αττική: Πέμπτη νύχτα μάχης με τις φλόγες – Ενεργές εστίες σε Λούμπα και Λάκκα Καλογήρου

Για πέμπτη συνεχόμενη νύχτα συνεχίζεται η μάχη με τη μεγάλη φωτιά στη Δυτική Αττική. Ενεργές εστίες παραμένουν σε Λούμπα και Λάκκα Καλογήρου, ενώ επιχειρούν 526 πυροσβέστες.

Για πέμπτη συνεχόμενη νύχτα οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν αντιμέτωπες με τη μεγάλη πυρκαγιά που έπληξε τη Δυτική Αττική και τη Βοιωτία. Μετά τη δύση του ηλίου τα εναέρια μέσα σταμάτησαν τις ρίψεις νερού και πλέον το έργο της κατάσβεσης συνεχίζεται αποκλειστικά από τις επίγειες δυνάμεις. Το μεγαλύτερο βάρος των επιχειρήσεων επικεντρώνεται στις περιοχές Λούμπα και Λάκκα Καλογήρου, όπου εξακολουθούν να υπάρχουν ενεργές εστίες, ενώ στην υπόλοιπη περίμετρο οι πυροσβέστες αντιμετωπίζουν μικρές αναζωπυρώσεις και καπνογόνα σημεία, τα λεγόμενα «καντηλάκια».

Στο μέτωπο επιχειρούν συνολικά 526 πυροσβέστες, 29 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 141 πυροσβεστικά οχήματα, εθελοντές, υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και πυροσβέστες που έχουν φτάσει από τη Ρουμανία και τη Γαλλία. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ευρωπαϊκού συστήματος Copernicus, η συνολική έκταση που έχει καεί σε Αττική και Βοιωτία ανέρχεται πλέον στα 134.585 στρέμματα.

Η ενημέρωση της Πυροσβεστικής

Κατά την έκτακτη ενημέρωση από το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων, ο εκπρόσωπος του Πυροσβεστικού Σώματος, αρχιπύραρχος Βασίλειος Βαθρακογιάννης, ανέφερε ότι η μεγάλη πυρκαγιά της Αττικοβοιωτίας εξακολουθεί να απαιτεί τεράστια κινητοποίηση δυνάμεων. Όπως είπε, αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζονται καπνογόνα σημεία σε ολόκληρη την περίμετρο της πυρκαγιάς, ενώ ενεργές εστίες εξακολουθούν να υπάρχουν κοντά στις παλαιές εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ και στην περιοχή Λιακωτό Καλογήρου. Παράλληλα, τόνισε ότι στην επιχείρηση συμμετέχουν δυνάμεις από πολλές περιοχές της χώρας, δασοκομάντος, μηχανήματα έργου, η Δασική Υπηρεσία, οι Περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας, οι Δήμοι, οι Ένοπλες Δυνάμεις, η Ελληνική Αστυνομία, το ΕΚΑΒ και εκατοντάδες εθελοντές.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις θα παραμείνουν όλη τη νύχτα στα πιο δύσκολα σημεία της πυρκαγιάς, με στόχο να περιορίσουν κάθε ενεργή εστία πριν από το πρώτο φως της ημέρας, όταν τα εναέρια μέσα θα μπορέσουν να επιστρέψουν ξανά στις επιχειρήσεις κατάσβεσης.

Παραμένουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Η Ελληνική Αστυνομία διατηρεί σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του Πόρτο Γερμενού, προκειμένου να διευκολύνεται η κίνηση των πυροσβεστικών δυνάμεων και να αποτρέπεται η πρόσβαση σε επικίνδυνα σημεία.

Κλειστά παραμένουν τμήματα των επαρχιακών οδών Μεγάρων – Αλεποχωρίου, Αλεποχωρίου – Ψάθας – Βιλίων και Οινόης – Πόρτο Γερμενού.

Πάνω από 100 πυρόπληκτα ζώα φιλοξενούνται στα Βίλια

Συγκινητική είναι η επιχείρηση διάσωσης των ζώων που απομακρύνθηκαν από τις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής. Στα αποδυτήρια του γηπέδου των Βιλίων έχει δημιουργηθεί προσωρινό καταφύγιο, όπου φιλοξενούνται περισσότερα από 100 σκυλιά και γάτες, αλλά και δεκάδες ζώα εκτροφής.

Η προσπάθεια υλοποιείται σε συνεργασία του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας, της Dogs' Voice, του φιλοζωικού σωματείου «Αδέσποτες Ψυχές» και δεκάδων εθελοντών. Όπως δήλωσε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Δημήτρης Παγώνης, αρκετά ζώα έχουν ήδη επιστρέψει στους ιδιοκτήτες τους ή έχουν υιοθετηθεί, ενώ όσα παραμένουν στο καταφύγιο λαμβάνουν καθημερινά κτηνιατρική φροντίδα και σταδιακά θα επανενταχθούν στις περιοχές όπου ζούσαν πριν από την πυρκαγιά.

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