Μύστρας: Ομολόγησε ότι κρατούσε τον νεκρό πατέρα του σε καταψύκτη για δυόμισι χρόνια – Εισέπραττε τη σύνταξή του

Σοκάρει η υπόθεση στον Μυστρά, όπου 55χρονος φέρεται να έκρυβε επί περίπου δυόμισι χρόνια τη σορό του 90χρονου πατέρα του σε καταψύκτη για να εισπράττει τη σύνταξή του.

Μια υπόθεση που προκαλεί σοκ και έντονο προβληματισμό ερευνούν οι αστυνομικές Αρχές στη Λακωνία. Ένας 55χρονος συνελήφθη στον Μυστρά, καθώς φέρεται να απέκρυπτε τον θάνατο του 90χρονου πατέρα του, διατηρώντας τη σορό του μέσα σε καταψύκτη στο υπόγειο ξενοδοχείου ιδιοκτησίας του, με σκοπό,σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξη του ηλικιωμένου.

Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από πληροφορίες που έφτασαν στην Αστυνομική Διεύθυνση Λακωνίας, σύμφωνα με τις οποίες ο 90χρονος είχε να δώσει σημεία ζωής εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα.

«Ο πατέρας μου ζει στην Αθήνα» έλεγε στους αστυνομικούς

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, ο 55χρονος κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις και φέρεται να υποστήριξε ότι ο πατέρας του είχε μετακομίσει στην Αθήνα, όπου διέμενε μόνιμα. Οι αστυνομικοί, ωστόσο, δεν περιορίστηκαν στους ισχυρισμούς του. Επικοινώνησαν με την κόρη του 90χρονου, η οποία ανέφερε ότι είχε χρόνια να δει τον πατέρα της και πως εκείνος ζούσε μαζί με τον αδελφό της στον Μυστρά. Η μαρτυρία αυτή ανέτρεψε πλήρως την εκδοχή του 55χρονου και οδήγησε τις Αρχές στην έκδοση εισαγγελικής παραγγελίας για έρευνα στο ακίνητο.

Παρουσία εισαγγελικού λειτουργού, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα στο ξενοδοχείο ιδιοκτησίας του 55χρονου, το οποίο δεν λειτουργούσε και χρησιμοποιούνταν ως κατοικία. Στο υπόγειο του κτιρίου βρέθηκαν μπροστά σε ένα μακάβριο θέαμα. Μέσα σε καταψύκτη εντοπίστηκε η σορός του 90χρονου, επιβεβαιώνοντας τις υποψίες που είχαν ήδη σχηματιστεί κατά τη διάρκεια της έρευνας. Κατά την ίδια επιχείρηση κατασχέθηκε και ένα αεροβόλο πιστόλι.

Η ομολογία και το κίνητρο

Σύμφωνα με αστυνομικές πληροφορίες, μετά τη σύλληψή του ο 55χρονος φέρεται να ομολόγησε ότι ο πατέρας του πέθανε πριν από περίπου δυόμισι χρόνια από φυσικά αίτια.

Όπως φέρεται να κατέθεσε, δεν δήλωσε ποτέ τον θάνατο στις αρμόδιες υπηρεσίες, προκειμένου να εξακολουθήσει να εισπράττει τη σύνταξη του ηλικιωμένου. Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η Ελληνική Αστυνομία επιβεβαίωσε τη σύλληψη του 55χρονου, αναφέροντας ότι από την έρευνα προέκυψε πως απέκρυψε τον θάνατο του πατέρα του με σκοπό την παράνομη είσπραξη της σύνταξής του.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για:

ψευδή κατάθεση,

απάτη κατ' εξακολούθηση,

παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Στο σημείο μετέβη ιατροδικαστής, ενώ κλιμάκιο του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών Σπάρτης πραγματοποίησε αυτοψία. Παράλληλα, διατάχθηκε νεκροψία-νεκροτομή, προκειμένου να προσδιοριστούν με ακρίβεια ο χρόνος και τα αίτια θανάτου του 90χρονου. Ο 55χρονος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται, καθώς οι Αρχές αναμένουν τα πορίσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης που θα ρίξουν φως σε όλες τις πτυχές της υπόθεσης.

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