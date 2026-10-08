Καιρός: «Super El Niño» σε ιστορικά επίπεδα - Η Γη «κοκκινίζει» και η κορύφωση έρχεται τον Δεκέμβριο

Τι προβλέπουν οι επιστήμονες για τους επόμενους μήνες

Το El Niño του 2026 συνεχίζει να ενισχύεται και οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι το ισχυρό κλιματικό φαινόμενο ενδέχεται να διατηρήσει την επιρροή του στην παγκόσμια θερμοκρασία και στα καιρικά μοτίβα μέχρι και τους πρώτους μήνες του 2027.

Οι τελευταίες μετρήσεις δείχνουν ότι η θερμή φάση του φαινομένου έχει πλέον φτάσει σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, ενώ οι προβλέψεις δείχνουν περαιτέρω ενίσχυση μέχρι την κορύφωσή του, η οποία αναμένεται τον Δεκέμβριο.

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