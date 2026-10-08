Μαζωνάκης: Βρέθηκαν καταθέσεις εκατομμυρίων των γιατρών σε ευρωπαϊκή τράπεζα - Στο μικροσκόπιο και σωματείο

Οι γιατροί που εμπλέκονται στην υπόθεση Μαζωνάκη φέρεται να κατέθεσαν τεράστιο χρηματικό ποσό σε ξένη τράπεζα. Στο μικροσκόπιο και ένα σωματείο για τη διακίνηση.

Κλιμάκια της ΑΑΔΕ πραγματοποίησαν εξονυχιστικούς οικονομικούς ελέγχους στο γραφείο της οδού Καρνεάδου όπου ο Γιώργος Μαζωνάκης άφησε την τελευταία του πνοή, και όπως αποκαλύφθηκε μεγάλο χρηματικό ποσό του ζευγαριού των γιατρών βρέθηκε σε ευρωπαϊκή τράπεζα.

Σύμφωνα με το Mega και τον Βασίλη Λαμπρόπουλο, οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για ποσό αρκετών εκατομμυρίων ευρώ. Ένα πολύ μεγάλο χρηματικό ποσό που πιθανόν αποτελεί και το μεγαλύτερο μέρος των ποσών που είχαν βγάλει όλα αυτά τα χρόνια. Εκτιμάται ότι πήγαν σε συγκεκριμένες τράπεζες γιατί τους διευκόλυνε για να μην εντοπιστεί αυτή η ροή χρημάτων.

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