«Το λέω για να το μάθει όλος ο κόσμος»: Αυτόπτης μάρτυρας αποκάλυψε τον λόγο που έπιασε νευρικό την ρεπόρτερ του OPEN

Στο πλευρό της Μαρίας Σιαμπάνου και ο μετεωρολόγος Ιωάννης Σταματάκης, ο οποίος ήταν μπροστά στο περιστατικό και αποκάλυψε τον λόγο που έπιασε τη δημοσιογράφο νευρικό γέλιο.

Δημόσια παρέμβαση για το περιστατικό με το νευρικό γέλιο της ρεπόρτερ του OPEN, Μαρίας Σιαμπάνου, στα Μέγαρα έκανε ο μετεωρολόγος Ιωάννης Σταματάκης, ο οποίος βρισκόταν δίπλα της την ώρα της ζωντανής σύνδεσης.

Μετά το κύμα αντιδράσεων στα social media, ο Ιωάννης Σταματάκης θέλησε να βάλει τέλος στα επικριτικά σχόλια. Όντας αυτόπτης μάρτυρας στο πύρινο μέτωπο, παρακολούθησε από κοντά τις συνθήκες υπό τις οποίες εργαζόταν η δημοσιογράφος, επιβεβαιώνοντας την πίεση της στιγμής.

Η απάντηση του Ιωάννη Σταματάκη κάτω από ποστ στο Facebook

«Την Μαρία την έπιασε σπαστικό γέλιο γιατί πέρασα εγώ με το αμάξι πριν την κάμερα και η συνεργάτιδά μου βγήκε να βγάλει κάποια νερά για να δω πυροσβέστες και έπεσε κάπως ατσούμπαλη περίεργα μπροστά της. Και την έπιασε σπαστικό γέλιο, που θα μπορούσε να συμβεί στον οποιονδήποτε, με εμάς σε οποιαδήποτε κατάσταση κι αν ήμασταν, θα το πω δημόσια για να το γνωρίζει ο κόσμος».

Εν τέλει, ο Ιωάννης Σταματάκης βγήκε και έκανε βίντεο για το περιστατικό, το οποίο δημοσίευσε στην σελίδα του Forecast Weather Greece.

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