Συνέπειες του καύσωνα: Αρκούδα βούτηξε σε πισίνα βίλας και μετά έφυγε

Το άγριο ζώο μπήκε στην αυλή της βίλας, βούτηξε στην πισίνα, έκατσε για λίγο στο σπα και έφυγε.

Ο έντονος καύσωνας δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο αλλά επηρεάζει πλέον όλο τον πλανήτη. Στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε κάποιες πόλεις όπως το Λος Άντζελες, η θερμοκρασία έχει φτάσει ακόμα και στους 10 βαθμούς Κελσίου παραπάνω από τα συνηθισμένα για την εποχή.

Φυσικά οι άνθρωποι δεν είναι οι μόνοι που καταβάλλονται από την πολύ υψηλή θερμοκρασία, μιας και τα ζώα ψάχνουν και αυτά μια σκιά ή κάποιο δροσερό μέρος μέσα στον έντονο καύσωνα.

Μια αρκούδα εισέβαλε σε βίλα στις ΗΠΑ

Άλλο ένα πρωτοφανές γεγονός έλαβε χώρα στην Αμερική, όπου μια μεγάλη μαύρη αρκούδα εισέβαλε σε βίλα στο Λος Άντζελες την ώρα που οι ιδιοκτήτες απουσίαζαν. Η αρκούδα μπήκε στον κήπο και βούτηξε στην πισίνα και έκατσε για σχεδόν πέντε λεπτά μέσα στο μικρό σπα που διέθετε η πισίνα, ενώ στην συνέχεια έφυγε χωρίς να προκαλέσει κάποια ζημιά στο σπίτι.

Το εντυπωσιακό βίντεο κοινοποίησε στα κοινωνικά δίκτυα ο ιδιοκτήτης της βίλας, γράφοντας μάλιστα πως η αρκούδα δεν ασχολήθηκε καθόλου με το σκυλί της οικογένειας το οποίο ήταν ελεύθερο στον κήπο και της γάβγιζε καθ'όλη την διάρκεια που ήταν μέσα στην βίλα.

Το συμβάν θυμίζει τις αλεπούδες και τα αγριογούρουνα που έρχονται ολοένα και πιο κοντά στον αστικό ιστό των μεγάλων πόλεων της Ελλάδας ψάχνοντας τροφή.

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