Η Τζένιφερ Άνιστον ζει τον καλοκαιρινό έρωτα: Οι φωτογραφίες στη Μαγιόρκα με τον Τζιμ Κέρτις

Η Τζένιφερ Άνιστον και ο Τζιμ Κέρτις απολαμβάνουν τις καλοκαιρινές διακοπές τους στην Ευρώπη - όπως αποκάλυψε ο διεθνής τύπος, δημοσιεύοντας κοινές φωτογραφίες τους.

Ερωτευμένους και πολύ χαρούμενους βρίσκει αυτό το καλοκαίρι τη Τζένιφερ Άνιστον και τον Τζιμ Κέρτις, οι οποίοι απολαμβάνουν ανέμελοι τις καλοκαιρινές διακοπές τους στην Ευρώπη. Το ερωτευμένο ζευγάρι, που έχει παραδεχτεί δημόσια τη σχέση του, προσπαθεί να κρατάει χαμηλό προφίλ, προστατεύοντας την ιδιωτική ζωή του.

Ο Αύγουστος βρίσκει την ηθοποιό και τον υπνοθεραπευτή στη Μαγιόρκα. Οι δυο τους επέλεξαν να κάνουν μια σύντομη απόδραση στην Ευρώπη, με τους παπαράτσι να τους απαθανατίζουν εν πλω. Στην ίδια παρέα βρισκόταν και ο συμπρωταγωνιστής της Τζένιφερ Άνιστον στις ταινίες «Horrible Bosses», Τζέισον Μπέιτμαν.

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