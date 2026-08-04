Η Μαρία Μενούνος γονατιστή στην Παναγιά της Τήνου - «Μερικές από τις πιο ιερές στιγμές της ζωής μου»

Η Ελληνοαμερικανίδα παρουσιάστρια έφτασε γονατιστή με την κόρη της στον Ιερό Ναό Παναγίας Ευαγγελίστριας της Τήνου

Μία από τις πιο ξεχωριστές και βαθιά προσωπικές στιγμές από το ταξίδι της στην Ελλάδα μοιράστηκε η Μαρία Μενούνος με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Η Ελληνοαμερικανίδα παρουσιάστρια επισκέφθηκε μαζί με την κόρη της, Αθηνά, τον Ιερό Ναό της Ευαγγελίστριας στην Τήνο και ακολούθησε γονατιστή το ιερό μονοπάτι του προσκυνήματος, αποτυπώνοντας τη συγκινητική εμπειρία σε φωτογραφίες και βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram.

Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr.