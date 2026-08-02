Σίντνεϊ Σουίνι: Ποζάρει με τη νέα συλλογή εσωρούχων της και εντυπωσιάζει

Η Σίντνεϊ Σουίνι πρωταγωνιστεί στη νέα καμπάνια της Syrn, παρουσιάζοντας τη συλλογή «Seductress».

Η Σίντνεϊ Σουίνι συνεχίζει να βρίσκεται στο επίκεντρο της μόδας και του επιχειρηματικού κόσμου, αυτή τη φορά μέσα από τη νέα καμπάνια των εσωρούχων Syrn. H ηθοποιός παρουσίασε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα τη νέα σειρά «Seductress», μία από τις τέσσερις βασικές συλλογές της Syrn. Η ηθοποιός εμφανίζεται με ένα μαύρο δαντελένιο σετ εσωρούχων, το οποίο συνδυάζεται με ζαρτιέρες, διαφανή γάντια και ένα γούνινο πανωφόρι, δημιουργώντας μια αισθητική εμπνευσμένη από το κλασικό χολιγουντιανό glamour.

Το βίντεο, που αναρτήθηκε στον επίσημο λογαριασμό της εταιρείας, συνοδεύτηκε από τη λιτή λεζάντα «Syd for Seductress», επιβεβαιώνοντας πως η Σουίνι εξακολουθεί να αποτελεί το κεντρικό πρόσωπο της καμπάνιας και της συνολικής ταυτότητας του brand.

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