Φωτιές σε Αττική και Βοιωτία: Πάνω από 130.000 στρέμματα καμένα σε 5 μέρες - 480.000 σε 9 χρόνια
- Πάνω από 130.000 στρέμματα καμένης γης μέσα σε πέντε μέρες
- Δυτική Αττική: Έξι μεγάλες πυρκαγιές σε 9 χρόνια - Πάνω από 480.000 καμένα στρέμματα
Σοκάρουν τα ευρήματα από τις δορυφορικές λήψεις του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr. Οι δύο μεγάλες πυρκαγιές σε Ξηρονομή Βοιωτίας και Πόρτο Γερμενό μετέτρεψαν σε κρανίου τόπο δεκάδες χιλιάδες στρέμματα μέσα σε ελάχιστα 24ωρα.
Πάνω από 130.000 στρέμματα καμένης γης μέσα σε πέντε μέρες
Σύμφωνα με τα στοιχεία του ευρωπαϊκού μηχανισμού Copernicus EMS μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας (3/8) στη Ξηρονομή Βοιωτίας κάηκαν 30.900 στρέμματα και στο Πόρτο Γερμενό η καμένη έκταση έφτασε τα 102.000 στρέμματα, με το μέτωπο να παραμένει ενεργό και να σημειώνει επικίνδυνη αναζωπύρωση προς την Ψάθα αργά το απόγευμα της ίδιας ημέρας.
Δυτική Αττική: Έξι μεγάλες πυρκαγιές σε 9 χρόνια - Πάνω από 480.000 καμένα στρέμματα
Η περιβαλλοντική καταστροφή στη Δυτική Αττική λαμβάνει εφιαλτικές διαστάσεις. Από το 2018 έως σήμερα, έξι διαδοχικές μεγάλες πυρκαγιές έχουν αποτεφρώσει περισσότερα από 480.000 στρέμματα δασικών και περιαστικών εκτάσεων.
Ο μαύρος απολογισμός της περιοχής ανά έτος:
- Δερβενοχώρια (2023): 116.000 στρέμματα
- Πόρτο Γερμενό (2026): >102.000 στρέμματα (σε εξέλιξη)
- Βίλια (2021): 98.200 στρέμματα
- Γεράνεια Όρη (2021): 71.400 στρέμματα
- Πάρνηθα (2023): 61.000 στρέμματα
- Κινέτα (2018): 56.000 στρέμματα
Οι επιστήμονες του Αστεροσκοπείου κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, καθώς οι επαναλαμβανόμενες καταστροφές στο ίδιο γεωγραφικό σύμπλεγμα εκμηδενίζουν τη φυσική αναγέννηση των δασών, αυξάνοντας δραματικά τον κίνδυνο για εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα και διάβρωση του εδάφους.
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