Ο φόβος κι ο τρόμος των Χανίων: Μετέφερε ολόκληρο πλυντήριο πάνω σε μηχανή (vid)

Οδηγός στα Χανιά το... τερμάτισε και μετέφερε πλυντήριο ρούχων πάνω στη μηχανή του.

Η «ευρηματικότητα» κάποιων οδηγών στα Χανιά φαίνεται πως δεν έχει όρια. Λίγες μόλις ημέρες μετά το πρωτοφανές περιστατικό με τη μεταφορά πλυντηρίου πάνω σε ηλεκτρικό πατίνι, ο τρόπος μεταφοράς οικιακών συσκευών πέρασε... σε άλλο επίπεδο, αυτή τη φορά πάνω σε δίκυκλο.

Επικίνδυνες ελιγμοί στα Λενταριανά: Από θαύμα αποφεύχθηκε το ατύχημα

Το νέο περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή των Λενταριανών, όπου ένας οδηγός μηχανής καταγράφηκε να κυκλοφορεί στους δρόμους έχοντας φορτώσει ολόκληρο πλυντήριο στο πίσω μέρος του δικύκλου, σαν να μην τρέχει τίποτα.

Όπως αποτυπώνεται στο βίντεο του zarpanews.gr, η οικιακή συσκευή ήταν δεμένη απλώς με ένα σχοινί και σε κάθε ανωμαλία του οδοστρώματος ή λακκούβα, το πλυντήριο ταλαντευόταν επικίνδυνα.

Παρά την έκδηλη επικινδυνότητα της κίνησης αυτής τόσο για τον ίδιο τον οδηγό όσο και για τους υπόλοιπους χρήστες του οδικού δικτύου, το πλυντήριο δεν έπεσε από τη θέση του και η επικίνδυνη αυτή μεταφορά ολοκληρώθηκε χωρίς να προκληθεί ατύχημα.

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