Ένα έγκλημα, ένας λάθος στόχος και 100 χρόνια φυλακή: Η υπόθεση του 15χρονου που συγκλόνισε την Ιντιάνα

15χρονος καταδικάστηκε σε 100 χρόνια φυλακής για μια δολοφονία που δεν ήταν ο στόχος του

Ο Τζο’Μάζε Λάρι, από το Άντερσον της Ιντιάνα, καταδικάστηκε σε 100 χρόνια φυλάκισης μετά την καταδίκη του για τη δολοφονία μιας γυναίκας που σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια μιας αποτυχημένης επίθεσης εκδίκησης.

Ο Λάρι ήταν μόλις 14 ετών όταν συμμετείχε στο έγκλημα και, σύμφωνα με τις αρχές, ήταν μέλος της συμμορίας Mickey Cobra Nation (MCN). Τον Ιούνιο του 2026 κρίθηκε ένοχος για δολοφονία και άλλες κατηγορίες που συνδέονται με τον θάνατο της 26χρονης Ντέιλα Σουέιν, η οποία πυροβολήθηκε στις 2 Φεβρουαρίου 2025 έξω από νυχτερινό κέντρο στο Άντερσον.

Η επίθεση είχε άλλον στόχο

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, η επίθεση δεν είχε ως στόχο τη Σουέιν, αλλά έναν μάρτυρα άλλης δολοφονίας. Η υπόθεση συνδεόταν με τη δολοφονία ενός 15χρονου το 2023, κατά τη διάρκεια μιας απόπειρας ένοπλης ληστείας. Οι αρχές υποστήριξαν ότι μετά το περιστατικό ο Λάρι και ο συγκατηγορούμενός του, Ρασόν Σάμιουελς, συνωμότησαν με άλλα μέλη της συμμορίας για να εξοντώσουν έναν μάρτυρα.

Όμως η επίθεση έξω από το Sonny Ray’s στο Άντερσον πήρε διαφορετική τροπή. Η Σουέιν βρέθηκε στη μέση των πυροβολισμών και έπεσε νεκρή, ενώ ακόμη δύο γυναίκες τραυματίστηκαν. Σύμφωνα με τις αρχές, κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τη στιγμή που φορτηγό το οποίο διέφευγε από το σημείο χτύπησε κατά λάθος τα πόδια της γυναίκας, την ώρα που ακούγονταν πυροβολισμοί. Η 26χρονη μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο με τραύμα από σφαίρα στο στήθος, όμως υπέκυψε στα τραύματά της. Η οικογένειά της την περιέγραψε ως μια «εξαιρετική μητέρα, αδελφή, κόρη και φίλη».

Έρευνες, μηνύματα και η σύλληψη του 15χρονου

Μετά το περιστατικό, ο Λάρι διέφυγε στο Μιλγουόκι του Ουισκόνσιν, ενώ οι γονείς του δήλωσαν την εξαφάνισή του, τελικά παραδόθηκε στις αρχές στις 2 Μαρτίου 2025. Οι εισαγγελείς παρουσίασαν ως στοιχεία συνομιλίες από Instagram και Snapchat μεταξύ του Λάρι και του Σάμιουελς. Στα μηνύματα, σύμφωνα με την κατηγορούσα αρχή, συζητούσαν για όπλα, παρακολούθηση του χώρου και τρόπους αποφυγής των καμερών ασφαλείας.

Ο Λάρι κρίθηκε ένοχος για:

δολοφονία,

απόπειρα δολοφονίας,

συνωμοσία για διάπραξη δολοφονίας,

συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση,

παράνομη κατοχή επικίνδυνου όπλου.

100 χρόνια φυλακή λόγω και της συμμετοχής σε συμμορία

Ο δικαστής Ντέιβιντ Χάπε επέβαλε ποινή 50 ετών για τη δολοφονία και επιπλέον 50 χρόνια λόγω της συμμετοχής του σε εγκληματική οργάνωση. Έτσι, η συνολική ποινή ανέρχεται σε 100 χρόνια στις φυλακές του σωφρονιστικού συστήματος της Ιντιάνα. Ο 19χρονος συγκατηγορούμενός του, Ρασόν Σάμιουελς, καταδικάστηκε σε 125 χρόνια φυλάκιση, με 62,5 χρόνια για τη δολοφονία της Σουέιν και άλλα 62,5 χρόνια για την κατηγορία της εγκληματικής οργάνωσης.

Οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι η νομοθεσία της Ιντιάνα θεωρεί πως οι εγκληματικές οργανώσεις αποτελούν μεγαλύτερη απειλή για τη δημόσια ασφάλεια, καθώς οργανώνουν εγκληματικές πράξεις και στρατολογούν νέα μέλη. Παρότι ο Λάρι καταδικάστηκε σε έναν αιώνα φυλάκισης, η νομοθεσία της Ιντιάνα δίνει τη δυνατότητα σε όσους ήταν κάτω των 18 ετών όταν διέπραξαν το έγκλημα να ζητήσουν δικαστική επανεξέταση της ποινής. Ο ίδιος θα μπορεί να καταθέσει σχετικό αίτημα μετά την έκτιση τουλάχιστον 20 ετών από την ποινή του. Η διαδικασία, ωστόσο, δεν σημαίνει αυτόματη μείωση της ποινής ή εγγυημένη αποφυλάκιση. Το δικαστήριο θα αποφασίσει αν θα τροποποιήσει την καταδίκη, ενώ οι εισαγγελείς, τα θύματα και οι οικογένειές τους έχουν δικαίωμα να καταθέσουν τις απόψεις τους.

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