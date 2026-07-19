Συγκλονίζει την Ινδία δολοφονία με «όπλο» ένα φίδι: Σκότωσε τον σύζυγό της για να φανεί σαν ατύχημα

32χρονη Ινδή κατηγορείται πως δολοφόνησε τον σύζυγό της χρησιμοποιώντας ένα εξαιρετικά δηλητηριώδες φίδι για να φανεί ο θάνατος ως ατύχημα.

Απίστευτη υπόθεση που θυμίζει αστυνομικό θρίλερ συγκλονίζει την Ινδία. Η αστυνομία κατηγορεί 32χρονη γυναίκα πως οργάνωσε τη δολοφονία του συζύγου της, ο οποίος ήταν ιδιοκτήτης ιδιωτικού παιδικού σταθμού, χρησιμοποιώντας ένα εξαιρετικά δηλητηριώδες φίδι.

Στόχος της ήταν να παρουσιάσει τον θάνατό του ως ένα τραγικό, αλλά τυχαίο περιστατικό. Το θύμα, ο 32χρονος Ατούλ Κουμάρ Πανουάρ, βρέθηκε νεκρός στο σπίτι όπου διέμενε με τη σύζυγό του και τον εξάχρονο γιο τους.

Το «απόλυτο» σχέδιο της 32χρονης μαζί με τον ερωμένο της

Σύμφωνα με τις αρχές, η σύζυγος, Νταμίνι, σχεδίασε το έγκλημα μαζί με τον οδηγό του σχολικού λεωφορείου της επιχείρησής τους, με τον οποίο διατηρούσε κρυφή ερωτική σχέση.

Το σχέδιο εκτελέστηκε με απόλυτη ψυχραιμία και τα εξής βήματα: αρχικά έδωσαν στον 32χρονο να πιει γάλα στο οποίο είχαν διαλύσει υπνωτικά χάπια. Μόλις εκείνος αποκοιμήθηκε βαθιά, άφησαν πάνω του ένα κράιτ, από τα πιο επικίνδυνα και θανατηφόρα φίδια της Ασίας, το οποίο τον δάγκωσε στο χέρι και στο πόδι.

Το επόμενο πρωί, η γυναίκα ειδοποίησε τους γείτονες υποστηρίζοντας ότι ο άνδρας της έπεσε θύμα φιδιού. Μάλιστα, το ερπετό βρέθηκε πάνω στο κρεβάτι του θύματος και οι παρευρισκόμενοι το σκότωσαν επί τόπου, γεγονός που αρχικά έπεισε την αστυνομία ότι επρόκειτο για ένα ατυχές συμβάν.

Wife among four people arrested after a 32-year-old school operator in Uttar Pradesh’s Meerut was found dead at his rented home in J-Block Colony in Hastinapur on Friday morning, police said.



According to police officers, Atul Kumar Panwar was allegedly murdered by his wife,… pic.twitter.com/P6Tv9J5dVB July 18, 2026

Οι υποψίες του πατέρα ξετύλιξαν το κουβάρι

Η τροπή της υπόθεσης άλλαξε ριζικά όταν ο πατέρας του θύματος κατήγγειλε τη νύφη του στις αρχές, εκφράζοντας σοβαρές υποψίες για τον ρόλο της. Η αστυνομική έρευνα έφερε γρήγορα στο φως την παράνομη σχέση της συζύγου με τον οδηγό, ο οποίος είχε προσληφθεί στον παιδικό σταθμό μόλις τρεις μήνες πριν, σχεδόν αμέσως μετά την ίδρυση του σχολείου από το ζευγάρι.

Οι αποκαλύψεις οδήγησαν τελικά στη σύλληψη τεσσάρων ατόμων. Εκτός από τη σύζυγο και τον εραστή της, στα χέρια των αρχών έπεσαν και δύο γητευτές φιδιών, οι οποίοι κατηγορούνται ότι προμήθευσαν το δηλητηριώδες ερπετό και βοήθησαν στην υλοποίηση της προμελετημένης δολοφονίας.

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