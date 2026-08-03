Σκάνδαλο παρακολουθήσεων στις ΗΠΑ: Αστυνομικοί έψαχναν τους συντρόφους τους μέσω έξυπνων καμερών

Κύμα οργής στις ΗΠΑ κατά των καμερών του δρόμου, με τους πολίτες να τις καταστρέφουν μετά από σκάνδαλα αστυνομικής αυθαιρεσίας.

Ένα εκτεταμένο κύμα βανδαλισμών ξέσπασε στις ΗΠΑ κατά των έξυπνων καμερών της εταιρείας Flock Safety, καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες για την παραβίαση της ιδιωτικότητας και την κατάχρηση εξουσίας από τις αρχές.

Τις σπάνε, τις ξηλώνουν και τις στρίβουν

Μόνο στο Λονγκ Άιλαντ, μέσα σε λίγες ημέρες, πολίτες κατέστρεψαν τρεις κάμερες, έκοψαν τα καλώδια από μία τέταρτη και έστρεψαν μια πέμπτη προς τα χωράφια, ενώ παρόμοια περιστατικά καταγράφονται σε πολλές πολιτείες.

Η συγκεκριμένη τεχνολογία έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις, καθώς δεν καταγράφει μόνο πινακίδες, αλλά αναγνωρίζει οχήματα από βαθουλώματα, αυτοκόλλητα ή σχάρες οροφής. Επίσης, παραβιάζει το Σύνταγμα και εγείρει ζητήματα όσον αφορά την Τέταρτη Τροπολογία περί παράνομων ερευνών.

Σκάνδαλο με αστυνομικό που παρακολουθούσε τον σύντροφό της

Το κλίμα καχυποψίας επιδεινώθηκε μετά από αποκαλύψεις για συστηματική κατάχρηση του συστήματος από τις αρχές. Στη Τζόρτζια συνελήφθησαν 18 αστυνομικοί για παράνομη χρήση του δικτύου, μεταξύ των οποίων και μία αστυνομικός που χρησιμοποιούσε τις κάμερες για να παρακολουθεί τις μετακινήσεις του συντρόφου της.

Μετά τον σάλο, Ρεπουμπλικανοί και Δημοκρατικοί προωθούν νομοθετικές πρωτοβουλίες για να βάλουν φρένο στην ανεξέλεγκτη χρήση της τεχνολογίας. Τα νέα νομοσχέδια θέτουν αυστηρά όρια στη διακίνηση των στοιχείων και επιβάλλουν την υποχρεωτική διαγραφή των αποθηκευμένων δεδομένων εντός 48 ωρών.

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