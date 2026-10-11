Κύπρος: Βίντεο καταγράφει ομαδικό ξυλοδαρμό ανηλίκου – Με κάταγμα στο νοσοκομείο

Βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το κυπριακό ΣΙΓΜΑ καταγράφει επίθεση σε βάρος ανηλίκου, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με κάταγμα. Έχει υποβληθεί καταγγελία στην Αστυνομία.

Το περιστατικό έγινε γνωστό μέσα από βίντεο που μετέδωσε το κυπριακό τηλεοπτικό μέσο ΣΙΓΜΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΙΓΜΑ, οι νεαροί που φέρονται να συμμετείχαν στον ξυλοδαρμό είναι ηλικίας από 15 έως 17 ετών. Στο βίντεο διακρίνονται επίσης άτομα που παρακολουθούν το περιστατικό χωρίς να παρεμβαίνουν. Από την επίθεση τραυματίστηκε ο ανήλικος, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με κάταγμα.

Καταγγελία στην Αστυνομία

Όπως ανέφερε στο ΣΙΓΜΑ ο πατέρας του ανηλίκου, έχει ήδη υποβληθεί επίσημη καταγγελία στην Αστυνομία για το περιστατικό. Σύμφωνα με τον ίδιο, την Τρίτη 13 Οκτωβρίου αναμένεται να ληφθούν καταθέσεις στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης.

Ως πιθανή αφορμή της επίθεσης αναφέρεται προσωπική διαφορά που σχετίζεται με κοπέλα. Το συγκεκριμένο στοιχείο δεν έχει επιβεβαιωθεί από τις αρμόδιες Αρχές και εξετάζεται στο πλαίσιο της διερεύνησης. Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες επίσημες λεπτομέρειες για τις συνθήκες του περιστατικού. Ως πιθανή αφορμή της επίθεσης φέρεται να ήταν προσωπική διαφορά που σχετίζεται με κοπέλα

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