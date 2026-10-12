«Στόμα της Κόλασης»: Το ηφαίστειο που μπορεί να ξυπνήσει δίπλα σε 2 εκατομμύρια ανθρώπους

Η περιοχή αποτελεί παράλληλα σημαντικό τουριστικό προορισμό, καθώς χιλιάδες επισκέπτες φτάνουν κάθε χρόνο στον κρατήρα Σαντιάγο για να δουν από κοντά τη λίμνη λάβας.

Ανησυχητικές ενδείξεις για τη δραστηριότητα του ηφαιστείου Μασάγια στη Νικαράγουα εντόπισαν επιστήμονες, καθώς νέα μελέτη αποκάλυψε ότι δύο υπόγειες δεξαμενές μάγματος παρουσιάζουν μεταβολές που ενδέχεται να συνδέονται με την κίνηση του λιωμένου πετρώματος. Το ηφαίστειο, γνωστό και ως «Στόμα της Κόλασης», βρίσκεται μόλις 20 χιλιόμετρα από τη Μανάγουα, την πρωτεύουσα της χώρας, όπου ζουν περίπου δύο εκατομμύρια άνθρωποι.

Η περιοχή αποτελεί παράλληλα σημαντικό τουριστικό προορισμό, καθώς χιλιάδες επισκέπτες φτάνουν κάθε χρόνο στον κρατήρα Σαντιάγο για να δουν από κοντά τη λίμνη λάβας. Παρότι οι ερευνητές δεν διαπιστώνουν άμεσο κίνδυνο έκρηξης, τα νέα ευρήματα δείχνουν ότι το υπόγειο σύστημα του ηφαιστείου είναι πιο περίπλοκο από ό,τι θεωρούνταν μέχρι σήμερα, δυσκολεύοντας την πρόβλεψη πιθανών εκρήξεων.

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