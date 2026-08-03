Κέντρο δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης κατηγορείται για χρήση 260 δισ. γαλονιών ετησίως, ενώ υποσχέθηκε ότι δεν θα χρησιμοποιεί καθόλου νερό

Σε μια περιοχή που χαρακτηρίζεται από ξηρασία ένα γιγαντιαίο κέντρο δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης πρόκειται να χρησιμοποιήσει 260 εκατομμύρια γαλόνια νερού, την ώρα που είχε υποσχεθεί πως δεν θα χρησιμοποιεί καθόλου νερό για ψύξη.

Στην νότια Καρολίνα των Ηνωμένων Πολιτειών κατασκευάζεται ένα γιγάντιο κέντρο δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης και έχει ήδη προκαλέσει έντονες αντιδράσεις αναφορικά με τα σχέδια του για την χρήση νερού.

Το έργο, το οποίο θα είναι το μεγαλύτερο κέντρο σε όλη την πολιτεία, είχε αρχικά δεσμευτεί πως δεν θα χρησιμοποιεί νερό από τον ποταμό Κολοράντο, και θα χρησιμοποιεί ανακυκλωμένα επεξεργασμένα λύματα για την ψύξη των εγκαταστάσεων. Πρόσφατα όμως έκανε μια αίτηση για να αποκτήσει πρόσβαση σε περίπου 287 εκατομμύρια γαλόνια νερού ετησίως (περίπου 1,087 δισεκατομμύρια λίτρα), μετά από αποτυχία του παραπάνω εγχειρήματος.

Η θέση των υπεύθυνων

Ο Σεμπάστιαν Ρούτσι, επικεφαλής του έργου ισχυρίζεται πως η κατανάλωση νερού από τις εγκαταστάσεις δεν θα επιβαρύνει τον ποταμό Κολοράντο, μιας και έχει σκοπό να αγοράσει γεωργικές εκτάσεις στην περιοχή, να διακόψει την λειτουργία τους και να διαθέσει το νερό που θα χρησιμοποιούσαν, στο κέντρο δεδομένων.

Ο Ρούτσι υποστηρίζει πως ο αντίκτυπος θα είναι ισοδύναμος με με την κατανάλωση μιας αγροτικής έκτασης περίπου 650 στρεμμάτων και δεν θα χρησιμοποιηθεί «ούτε μια επιπλέον σταγόνα από τον ποταμό Κολοράντο».

Η πρόταση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις

Ο ποταμός Κολοράντο υδροδοτεί περίπου 40 εκατομμύρια ανθρώπους και είναι αντιμέτωπος με ένα σοβαρό πρόβλημα λειψυδρίας. Η κοιλάδα Imperial την οποία ο ποταμός διασχίζει κατά μήκος στο ανατολικό του κομμάτι, στηρίζεται σχεδόν αποκλειστικά από αυτόν για τις γεωργικές εργασίας, καταναλώνοντας σχεδόν το 80% του νερού που έχει κατανεμηθεί.

Οι ειδικοί προειδοποιούν πως το πραγματικό πρόβλημα δεν είναι η ποσότητα του νερού που θα κατανεμηθεί στο κέντρο ερευνών, αλλά το κατά πόσο είναι σωστό οι υδάτινοι πόροι που παραδοσιακά χρησιμοποιούνται για την γεωργία, να προορίζονται στην βιομηχανία τεχνητής νοημοσύνης.

Η μείωση της γεωργικής δραστηριότητας στην περιοχή μπορεί να επηρεάσει ολόκληρη την τοπική οικονομία, τόσο στον αγροτικό τομέα, όσο και σε όλες τις επιχειρήσεις που εξαρτώνται από αυτόν.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ