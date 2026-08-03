Σοκαριστικό βίντεο: Η στιγμή που drone πέφτει σε παραλία γεμάτη λουόμενους στο Κρασνοντάρ – 7 νεκροί

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και περίπου 40 τραυματίστηκαν μετά από έκρηξη drone σε πολυσύχναστη παραλία στο θέρετρο Γκελεντζίκ της Ρωσίας.

Τραγωδία σημειώθηκε σε παραθεριστική περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, όταν drone έπεσε σε παραλία γεμάτη κόσμο στο Γκελεντζίκ, στην περιφέρεια Κρασνοντάρ της Ρωσίας.

Σύμφωνα με τις ρωσικές Αρχές, από την έκρηξη έχασαν τη ζωή τους επτά άνθρωποι, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά, ενώ περίπου 40 άτομα τραυματίστηκαν. Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και επαληθεύτηκαν από το Reuters δείχνουν τη στιγμή που το drone κατευθύνεται προς την πολυσύχναστη παραλία και ακολουθεί ισχυρή έκρηξη.

Η Μόσχα κατηγορεί την Ουκρανία για την επίθεση

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας Κρασνοντάρ, Βενιαμίν Κοντρατίεφ, χαρακτήρισε το περιστατικό «τραγωδία» και υποστήριξε ότι πρόκειται για «εσκεμμένη επίθεση εναντίον αμάχων».Όπως ανέφερε, 17 τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, ενώ στο σημείο της έκρηξης στο χωριό Αρχίπο-Οσίποβκα, κοντά στο Γκελεντζίκ, έσπευσαν ειδικές ομάδες των Αρχών.

In Gelendzhik, Russia, a drone crashed directly onto a beach with tourists.



At least 3 people were killed and 13 others injured. pic.twitter.com/UAhg7uSBPH — Visegrád 24 (@visegrad24) August 3, 2026

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, κατηγόρησε την Ουκρανία ότι προχώρησε σε τρομοκρατική ενέργεια.

Δεν έχει υπάρξει άμεση αντίδραση από το Κίεβο

Η Ουκρανία δεν έχει σχολιάσει μέχρι στιγμής την επίθεση, ενώ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι δεν στοχοποιεί σκόπιμα αμάχους. Το περιστατικό σημειώνεται ενώ συνεχίζονται οι επιθέσεις με drones και από τις δύο πλευρές, με την Ουκρανία να έχει εντείνει τους τελευταίους μήνες τα πλήγματα μεγάλης εμβέλειας σε ρωσικό έδαφος, κυρίως εναντίον ενεργειακών εγκαταστάσεων και υποδομών. Από την έναρξη του πολέμου, χιλιάδες άμαχοι έχουν χάσει τη ζωή τους, κυρίως στην Ουκρανία, από τις ρωσικές επιθέσεις σε πόλεις και περιοχές της χώρας.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ