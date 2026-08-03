Τα... χρειάστηκε ζευγάρι στη Μπανγκόκ: Σαύρα-γίγας εγκλωβίστηκε στο παράθυρο της κουζίνας του (vid)

Τεράστια σαύρα (ή ερπετό πείτε το όπως θέλετε) σφήνωσε στο παράθυρο σπιτιού στην Μπανγκόκ, με το ζευγάρι να τα... χάνει μόλις αντιλαμβάνεται την παρουσία του.

Ζευγάρι στην Μπανγκόκ ήρθε αντιμέτωπο με ένα απρόσμενο θέαμα, όταν ανακάλυψε μια γιγαντιαία σαύρα μόνιτορ παγιδευμένη στο παράθυρο της κουζίνας του.

Το αλλόκοτο περιστατικό συνέβη όταν το ζευγάρι άκουσε έντονους, παράξενους θορύβους γρατζουνίσματος να προέρχονται από τον χώρο της κουζίνας.

Τα έχασαν στο θέαμα της γιγάντιας σαύρας

Πηγαίνοντας να ερευνήσουν την πηγή του θορύβου, βρέθηκαν μπροστά σε μια σοκαριστική εικόνα, αφού ένα τεράστιο ερπετό είχε σφηνώσει στο παράθυρο, εγκλωβισμένο ανάμεσα στο άνοιγμα και την προστατευτική σιδεριά.

Πριν προλάβουν να φτάσουν στο σημείο οι ειδικοί διασώστες και οι συλλέκτες ζώων, το επιβλητικό ερπετό κατάφερε τελικά να απεγκλωβιστεί μόνο του και να απομακρυνθεί.

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