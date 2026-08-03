Τραγική ειρωνεία στα Βίλια: Εθελοντής πυροσβέστης έσωζε σπίτια την ώρα που καιγόταν το δικό του (vid)

Εθελοντής δασοπυροσβέστης στα Βίλια έδινε τη δική του μάχη για να σώσει δεκάδες περιουσίες συμπολιτών του, την ίδια ώρα, όμως, που καιγόταν η δικιά του.

Μια συγκλονιστική ιστορία που αποτυπώνει την αυτοθυσία των ανθρώπων της πρώτης γραμμής βλέπει το φως της δημοσιότητας στα Βίλια. Την ώρα που οι κάτοικοι προσπαθούν να αποτιμήσουν τις τεράστιες ζημιές από την καταστροφική πυρκαγιά, ένας εθελοντής δασοπυροσβέστης έρχεται αντιμέτωπος με το πιο σκληρό παιχνίδι της μοίρας.

Τρία 24ωρα στη μάχη, έσωσε δεκάδες σπίτια αλλά κάηκε το δικό του

Ο Γρηγόρης Σχοΐζας βρισκόταν επί τρεις συνεχόμενες ημέρες στην πρώτη γραμμή της πύρινης λαίλαπας. Μαζί με την ομάδα του πάλευε ασταμάτητα μέσα στις φλόγες, καταφέρνοντας να σώσει δεκάδες σπίτια συμπολιτών του από την απόλυτη καταστροφή.

Ωστόσο, την ώρα που ο ίδιος προστάτευε τις περιουσίες ξένων ανθρώπων, ενημερώθηκε ότι το πύρινο μέτωπο είχε κυκλώσει τη δική του κατοικία, η οποία τελικά παραδόθηκε στις φλόγες.

Περιγράφοντας τις δραματικές στιγμές στον τηλεοπτικό σταθμό Alpha, ο εθελοντής δασοπυροσβέστης δεν μπορέσει να κρύψει τη συγκίνησή του για την τραγική αυτή ειρωνεία: «Είμαστε εθελοντές, έχουμε γλιτώσει από τη φωτιά σπίτια και περιουσίες συνανθρώπων μας, αλλά χθες δεν βρέθηκε κάποιος να γλιτώσει το δικό μου. Ήταν στο έλεος της φωτιάς, κάηκε "άβρεχτο" που λέμε. Δυστυχώς, από το σπίτι έμειναν μόνο τα ντουβάρια».

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ