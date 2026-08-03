Μέγαρα: Η φωτιά έφτασε στα σπίτια σε Ψάθα και Κανδήλι – Συναγερμός στη ΒΙΠΕ
Εξαιρετικά δύσκολη παραμένει η κατάσταση στη μεγάλη πυρκαγιά που πλήττει την περιοχή των Μεγάρων, καθώς οι φλόγες έφτασαν στην Ψάθα και το Κανδήλι, προκαλώντας ζημιές σε κατοικίες. Λίγο πριν από τις 17:00, το πύρινο μέτωπο εισήλθε στον οικισμό της Ψάθας, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, σπίτια στο Κανδήλι έχουν παραδοθεί στις φλόγες.
Στις 17:04 ενεργοποιήθηκε το 112, καλώντας όσους βρίσκονται στην Ψάθα να απομακρυνθούν άμεσα προς τα Μέγαρα, ακολουθώντας τις οδηγίες των Αρχών.
Διαδοχικές εκκενώσεις από το 112
Νωρίτερα είχαν σταλεί προειδοποιητικά μηνύματα για την εκκένωση του Κανδηλίου, της Άνω Βλυχάδας, του Αγίου Κωνσταντίνου, της ΒΙΠΕ Μεγάρων και της περιοχής Παπά Περιβόλι, καθώς η φωτιά εξαπλώνεται με μεγάλη ταχύτητα λόγω των δύσκολων συνθηκών. Οι κάτοικοι καλούνται να μετακινηθούν προς ασφαλείς περιοχές και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.
Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η εξέλιξη του μετώπου στη Βιομηχανική Περιοχή Μεγάρων, όπου η φωτιά κινείται κοντά σε εγκαταστάσεις με δεξαμενή μεθανίου. Η παρουσία εύφλεκτων υλικών έχει θέσει σε αυξημένη επιφυλακή τις Αρχές, ενώ οι επιχειρήσεις κατάσβεσης στο συγκεκριμένο σημείο είναι ιδιαίτερα δύσκολες.Παράλληλα, υπάρχουν αναφορές ότι σε ορισμένες βιομηχανικές εγκαταστάσεις εξακολουθούν να βρίσκονται άτομα, παρά τις οδηγίες για εκκένωση.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣
🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή σας
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #ΒΙΠΕ_Μεγάρων - #Παπά_Περιβόλι της Περιφερειακής Ενότητας #Δυτικής_Αττικής απομακρυνθείτε προς #Μέγαρα
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki…— 112 Greece (@112Greece) August 3, 2026
Συνεχίζεται η μάχη στον Κιθαιρώνα
Την ίδια ώρα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη και στον Κιθαιρώνα, όπου καταγράφονται αναζωπυρώσεις σε δύο μέτωπα. Το δύσβατο της περιοχής δυσχεραίνει το έργο των επίγειων δυνάμεων, με τα εναέρια μέσα να πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού. Η Τροχαία έχει προχωρήσει σε εκτεταμένες διακοπές κυκλοφορίας στην ευρύτερη περιοχή. Κλειστοί παραμένουν δρόμοι προς Πόρτο Γερμενό, Αλεποχώρι, Ψάθα, Κανδήλι και Άγιο Νεκτάριο, προκειμένου να διευκολυνθεί η επιχείρηση κατάσβεσης και να προστατευθούν οι πολίτες.
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