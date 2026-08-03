Καιρός: Ανοίγει η «βόρεια ατλαντική πύλη» - Τι σημαίνει για τη χώρα μας και για τον Δεκαπενταύγουστο

Αλλάζει εκ νέου το μετεωρολογικό σκηνικό!

Η συνοπτική κυκλοφορία στην Ευρώπη ετοιμάζεται να αλλάξει ριζικά, σε αυτό που οι μετεωρολόγοι χαρακτηρίζουν ως τη σημαντικότερη μεταβολή του φετινού καλοκαιριού.

Τα τελευταία προγνωστικά του Ευρωπαϊκού Κέντρου Μεσοπρόθεσμων Προγνώσεων (ECMWF) δείχνουν ότι η αντικυκλωνική κυκλοφορία που κυριάρχησε τις προηγούμενες εβδομάδες εξασθενεί οριστικά, ανοίγοντας τον δρόμο για διαδοχικές εισβολές δροσερότερων ατλαντικών αερίων μαζών.

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