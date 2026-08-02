Όλυμπος: Νεκρός 32χρονος στο ρέμα Ορλιά μετά από επεισόδιο υγείας

Ένας 32χρονος έχασε τη ζωή του στο ρέμα Ορλιά, στον Όλυμπο, έπειτα από επεισόδιο υγείας. Στην επιχείρηση ανάσυρσης συμμετείχαν 14 πυροσβέστες.

Τραγική κατάληξη είχε η πεζοπορία ενός 32χρονου στον Όλυμπο, καθώς ο άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στο ρέμα Ορλιά, στη θέση «Κόκκινος Βράχος». Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, ο 32χρονος υπέστη επεισόδιο υγείας, με άλλους περιπατητές που βρίσκονταν στην περιοχή να σπεύδουν πρώτοι για να του προσφέρουν βοήθεια.

Λόγω του δύσβατου της περιοχής, κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με 14 πυροσβέστες να συμμετέχουν στην επιχείρηση προσέγγισης και ανάσυρσής του. Ακολούθως, ο 32χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ