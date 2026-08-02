Έφυγε από τη ζωή ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης σε ηλικία 93 ετών

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών ο πρώην υπουργός και ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Βαρβιτσιώτης, αφήνοντας πίσω του πολυετή πολιτική διαδρομή.

Την τελευταία του πνοή άφησε σε ηλικία 93 ετών ο πρώην υπουργός και ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, στις 15:30, ήρεμα, στο σπίτι του στην Αθήνα. Μάλιστα, η ημέρα του θανάτου του συνέπεσε με τα γενέθλιά του, καθώς είχε γεννηθεί στις 2 Αυγούστου 1933. Ο εκλιπών αφήνει πίσω του τέσσερα παιδιά, τον πρώην υπουργό Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, τη δημοσιογράφο Ελένη Βαρβιτσιώτη, καθώς και τον Θωμά και τον Κωνσταντίνο.

Μια πολιτική διαδρομή άνω των τεσσάρων δεκαετιών

Ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης υπήρξε νομικός και πολιτικός με μακρά παρουσία στην ελληνική πολιτική σκηνή. Διετέλεσε βουλευτής της ΕΡΕ και της Νέας Δημοκρατίας, υπουργός, ευρωβουλευτής και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας από το 1993 έως το 1997.Θεωρείται μία από τις πιο έμπειρες πολιτικές προσωπικότητες της μεταπολεμικής Ελλάδας, με κοινοβουλευτική παρουσία που ξεπέρασε τις τέσσερις δεκαετίες. Ήταν ένας από τους δύο τελευταίους εν ζωή βουλευτές της ΕΡΕ και το τελευταίο εν ζωή μέλος της Βουλής του 1961.

Σπούδασε Νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και συνέχισε τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο του Φράιμπουργκ στη Δυτική Γερμανία, με ειδίκευση στο Εταιρικό Δίκαιο. Το 1960 αναγορεύτηκε διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Την ίδια περίοδο γνωρίστηκε με τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, ο οποίος τον ενέταξε στην πολιτική και του ανέθεσε τη σύνταξη εισηγήσεων προς κυβερνητικούς παράγοντες. Λίγο αργότερα τον πρότεινε ως υποψήφιο βουλευτή της ΕΡΕ στη Β΄ Περιφέρεια Αθηνών.

Η εκλογή στη Βουλή και η περίοδος της δικτατορίας

Στις εκλογές του 1961 εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής, ενώ επανεξελέγη το 1963, το 1964 και στις επόμενες εκλογικές αναμετρήσεις, εκπροσωπώντας τη Β΄ Αθηνών από το 1974 έως το 1996 και την περιφέρεια Επικρατείας το 2000. Κατά τη διάρκεια της δικτατορίας, το 1968, συμμετείχε μαζί με άλλους βουλευτές σε κινήσεις για την αποκατάσταση της δημοκρατικής ομαλότητας. Οι Αρχές τού απαγόρευσαν την έξοδο από τη χώρα και στη συνέχεια συνελήφθη στις 9 Οκτωβρίου, μετά την αποκάλυψη της σύνδεσής του με την οργάνωση «Ελεύθεροι Έλληνες». Ακολούθησε ανάκριση στο ΕΑΤ/ΕΣΑ και πεντάμηνος περιορισμός σε πλήρη απομόνωση.

Μετά τη Μεταπολίτευση συμμετείχε ως υφυπουργός Εσωτερικών στην Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας το 1974. Με τη Νέα Δημοκρατία ανέλαβε στη συνέχεια σειρά κυβερνητικών θέσεων:

Υφυπουργός Εξωτερικών (1974-1975)

Υπουργός Εμπορίου (1975-1977)

Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (1977-1980)

Υπουργός Εθνικής Άμυνας στην κυβέρνηση συνεργασίας του 1989

Υπουργός Εμπορίου στην Οικουμενική Κυβέρνηση του 1989

Υπουργός Εθνικής Άμυνας (1990-1993)

Υπουργός Δικαιοσύνης (1992)

Παράλληλα, διετέλεσε αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος από το 1985 έως το 1996 και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας από το 1994 έως το 1997. Το 1989 είχε ταχθεί κατά της παραπομπής του Ανδρέα Παπανδρέου.

Το συγγραφικό του έργο και οι τιμητικές διακρίσεις

Ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης είχε πλούσιο συγγραφικό έργο με μελέτες νομικού και πολιτικού περιεχομένου. Μεταξύ άλλων έγραψε τα έργα «Η ονομαστική μετοχή», «Η ΕΟΚ και το Εταιρικόν Δίκαιον», «Η αλλαγή στο εδώλιο», «Αποκατάσταση Ιστορικών Αληθειών», «Συνταγματικοί Προβληματισμοί», «Η Βουλευτική Ασυλία» και «Η Αναγκαία Αναθεώρηση».

Είχε επίσης δημοσιεύσει πλήθος άρθρων πολιτικού και κοινωνικού περιεχομένου και είχε πραγματοποιήσει επίσημες επισκέψεις σε Αγγλία, Δυτική Γερμανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Για τη μακρά πολιτική του προσφορά τιμήθηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κάρολο Παπούλια με τον Μεγαλόσταυρο του Τάγματος του Φοίνικος, ενώ είχε λάβει και άλλες ανώτερες διακρίσεις από ξένα κράτη.

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